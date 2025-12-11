Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Уровень бедности в России упал до рекордно низких показателей

Путин: уровень бедности в России опустился до рекордно низких значений

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономических вопросам. Российский лидер подчеркнул, что власти последовательно продвигаются к ориентиру, который был установлен на 2030 год.

Мы последовательно продвигаемся к ориентиру, установленному на 2030 год, а именно снизить уровень бедности до менее 7%, а к 2036 году – менее 5%, — добавил президент.

Путин также отметил рост уровня зарплат по стране. По словам президента, увеличение заработков как в бюджетной сфере, так и в других отраслях, является мощным стимулом для внутреннего спроса. Он позитивно сказывается на развитии собственных производств и сферы услуг, а также благотворно влияет на общую экономическую динамику.

Президент также заявил, что государство обязано в любых условиях гарантировать пенсионное обеспечение граждан, и анонсировал ключевые меры поддержки: с 1 января 2026 года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6%, а социальные пенсии — с 1 апреля.

