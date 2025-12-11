«Стимулирует внутренний спрос»: Путин о росте зарплат в России Путин заявил, что реальные зарплаты в России растут

Реальные зарплаты в России растут, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, которые приводит Кремль, уровень бедности в стране находится на рекордно низких значениях.

Увеличение зарплат и в бюджетной сфере, и в других отраслях стимулирует внутренний спрос, — добавил глава государства.

Путин отметил, что увеличение зарплат также влияет на развитие собственных производств и сферы услуг. Также это позитивно отражается на экономической динамике в целом, напомнил президент.

Ранее Центробанк представил бюллетень «О чем говорят тренды», в котором объяснил уменьшение роста зарплат снижением напряжения на рынке труда. В документе указано, что это приведет к снижению устойчивого инфляционного давления.

Стало известно, в каких сферах предлагаются самые высокие медианные зарплаты в России. Показатель в сфере топ-менеджмента составил 148 тыс. рублей на hh.ru. Следом в рейтинге идут области стратегии, инвестиций и консалтинга, где медианная зарплата достигает 129,4 тыс. рублей.