Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 13:59

«Стимулирует внутренний спрос»: Путин о росте зарплат в России

Путин заявил, что реальные зарплаты в России растут

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Реальные зарплаты в России растут, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, которые приводит Кремль, уровень бедности в стране находится на рекордно низких значениях.

Увеличение зарплат и в бюджетной сфере, и в других отраслях стимулирует внутренний спрос, — добавил глава государства.

Путин отметил, что увеличение зарплат также влияет на развитие собственных производств и сферы услуг. Также это позитивно отражается на экономической динамике в целом, напомнил президент.

Ранее Центробанк представил бюллетень «О чем говорят тренды», в котором объяснил уменьшение роста зарплат снижением напряжения на рынке труда. В документе указано, что это приведет к снижению устойчивого инфляционного давления.

Стало известно, в каких сферах предлагаются самые высокие медианные зарплаты в России. Показатель в сфере топ-менеджмента составил 148 тыс. рублей на hh.ru. Следом в рейтинге идут области стратегии, инвестиций и консалтинга, где медианная зарплата достигает 129,4 тыс. рублей.

Владимир Путин
Кремль
зарплаты
бедность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Редкую технику пения внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО
Россиян призвали воздержаться от поездок в европейскую страну
«Медленная форма геноцида»: Россия указала ООН на репрессии в Латвии
Стала известна причина блокировки фильма «Кадет» в России
Самолет Пашиняна приземлился в Москве на фоне протестов у посольства
Психолог рассказала о пользе танго для ментального здоровья
«Гниющий труп»: политолог о безопасности возможных выборов на Украине
«Тропический» ливень превратится в гололед: прогноз погоды в Москве
Российская ПВО перехватила более 30 дронов ВСУ за несколько часов
В Нью-Йорке появилось загадочное промо нового фильма Спилберга
Челябинец выиграл 27 млн рублей благодаря узору в виде стрелки
Риелтор рассказал о «ломаной» динамике цен на квартиры по городам России
«Ждун» вернется в кинотеатры с Александром Реввой
Выросло число жертв крушения военного самолета Ан-22 под Иваново
Российская столица вошла в рейтинг Forbes
В Петербурге приставы помогли женщине после аварии
«У нас тоже есть конституция»: Лавров высказался о статусе новых регионов
Ветеран СВО рассказал, кто помог русским военным штурмовать ВСУ в метель
Сотрудника Эрмитажа задержали в Польше: подробности, при чем здесь Киев?
Режиссер оценил вероятность успеха адаптации «Мастера и Маргариты» с Деппом
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.