ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 20:53

ЦБ объяснил замедление роста зарплат

ЦБ: рост зарплат уменьшился из-за снижения напряжения на рынке труда

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Рост зарплат уменьшился из-за снижения напряжения на рынке труда, говорится в бюллетене Центробанка «О чем говорят тренды». В документе отмечается, что это приведет к снижению устойчивого инфляционного давления.

Постепенное уменьшение напряжения на рынке труда стало более заметно сказываться на динамике заработных плат, рост которых замедлился. Сближение роста зарплат с ростом производительности труда приведет к снижению устойчивого инфляционного давления, — указывают аналитики ЦБ.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что правительство должно не ограничивать доходы курьеров, а сосредоточиться на повышении заработных плат бюджетникам. Он указал, что высокие заработки в отдельных сферах формируются из-за спроса, поэтому ограничивать рынок неправильно. Миронов также отметил, что следует увеличить МРОТ минимум до 50 тыс. рублей.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб связала возможность курьеров зарабатывать до 300 тыс. рублей в месяц с их готовностью работать по 12 часов в день, часто без выходных. По ее словам, такая интенсивная работа приводит к физическому истощению и представляет собой работу в ущерб здоровью.

Центробанк РФ
зарплаты
рынки
инфляция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новогодний эксперимент: «Медвежья шубка» с изумрудным акцентом
«Всеми силами»: Небензя рассказал, что пытается сделать Зеленский
США дали Зеленскому дни на ответ по мирному плану Трампа
Итоги первой части сезона РПЛ: разбор полетов от Пономарева и Булыкина
Вяльбе анонсировала блокировку Telegram в России
Многодетный педофил вонзил палку в половые органы школьницы
Небензя раскрыл настроения жителей Украины
Появились подробности о водителе впавшего в кому после ДТП главы Реутова
Трампа пригласили отдохнуть в Крыму
Путин ответил на просьбу Сокурова о поддержке «Ленфильма»
Две россиянки получили более 10 лет за вербовку в ИГ
Таиланд и Камбоджа снова воюют: отпуск отменяется? Спросили экспертов
В США напророчили Зеленскому «ужасный финал»
Шаляпин призвал состоятельных друзей Долиной купить ей квартиру
В Сумах прогремели взрывы
ЦБ объяснил замедление роста зарплат
Собака чуть не разорвала маленького ребенка во дворе дома
Раскрыто, как себя ведет убившая Татарского Трепова в колонии
Большая часть Киева погрузилась во тьму
СК возбудил уголовное дело после падения Ан-22 в Ивановской области
Дальше
Самое популярное
Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.