ЦБ объяснил замедление роста зарплат

Рост зарплат уменьшился из-за снижения напряжения на рынке труда, говорится в бюллетене Центробанка «О чем говорят тренды». В документе отмечается, что это приведет к снижению устойчивого инфляционного давления.

Постепенное уменьшение напряжения на рынке труда стало более заметно сказываться на динамике заработных плат, рост которых замедлился. Сближение роста зарплат с ростом производительности труда приведет к снижению устойчивого инфляционного давления, — указывают аналитики ЦБ.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что правительство должно не ограничивать доходы курьеров, а сосредоточиться на повышении заработных плат бюджетникам. Он указал, что высокие заработки в отдельных сферах формируются из-за спроса, поэтому ограничивать рынок неправильно. Миронов также отметил, что следует увеличить МРОТ минимум до 50 тыс. рублей.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб связала возможность курьеров зарабатывать до 300 тыс. рублей в месяц с их готовностью работать по 12 часов в день, часто без выходных. По ее словам, такая интенсивная работа приводит к физическому истощению и представляет собой работу в ущерб здоровью.