«Деньги есть»: в ГД призвали не бороться с высокими зарплатами курьеров Лидер СРЗП Миронов: надо не урезать зарплаты курьеров, а повышать их бюджетникам

Правительство должно не ограничивать доходы курьеров, а сосредоточиться на повышении заработных плат работникам бюджетной сферы, заявил NEWS.ru депутат Госдумы и глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он отметил, что высокие зарплаты в отдельных отраслях являются следствием рыночного спроса, а не несправедливости.

Высокие зарплаты курьерам платят по одной причине — есть высокий спрос на их услуги. По той же причине репетиторы и врачи в частных клиниках получают больше своих коллег в государственных учреждениях. Ограничивать спрос в современных реалиях невозможно и неправильно. Запрещать и ограничивать надо лишь то, что вредно или опасно для общества. Зарплаты учителей, врачей и остальных бюджетников надо повышать, чтобы они были выше средней по стране. Тогда и люди туда пойдут работать, — пояснил Миронов.

Он добавил, что для стимулирования роста заработных плат в реальном секторе экономики необходимо существенно повысить размер МРОТ как минимум до 50 тысяч рублей, поскольку текущий показатель является заниженным. Также, по его словам, следует увеличивать налоги с крупного капитала.

Чтобы зарплаты в РФ росли, нужно повышать МРОТ, который сегодня занижен, как минимум до 50 тысяч рублей. Но главное — нужно повышать налоги с крупного капитала, монополистов и экспортеров энергоресурсов и в целом с обеспеченных граждан, а для малого бизнеса — снижать. Это сможет гарантировать устойчивое развитие социальной сферы. Деньги в России есть — важно их правильно и справедливо распределять, — резюмировал Миронов.

Ранее сообщалось, что зарплаты курьеров в сентябре 2025 года остаются выше, чем у людей со средним профессиональным и высшим образованием: 132 тысячи против 116 тысяч рублей. Медианные зарплатные предложения в Москве за год для них выросли на 38%.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб ранее связала возможность курьеров зарабатывать до 300 тысяч рублей в месяц с их готовностью работать по 12 часов в день. Она отметила, что такая интенсивная работа приводит к физическому истощению.