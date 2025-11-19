Стало известно, у кого вырастут зарплаты за счет повышения МРОТ в 2026 году

Стало известно, у кого вырастут зарплаты за счет повышения МРОТ в 2026 году Финансист Елин: бюджетники получат прибавку к зарплате с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года зарплаты работников бюджетных организаций станут выше на фоне увеличения МРОТ, рассказал NEWS.ru эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности Сергей Елин. Прежде всего это коснется низкооплачиваемых сотрудников, отметил он.

Основную прибавку гарантировано получат те, у кого зарплата формируется из расчета минимального размера оплаты труда — это прежде всего низкооплачиваемые работники в государственном и муниципальном секторе, сотрудники бюджетных организаций, социальной сферы, медицины, образования и культуры, — пояснил Елин.

По словам эксперта, повышение МРОТ затронет 4,6–5 млн россиян. В большинстве своем это педагоги, медики, социальные работники, сотрудники сферы культуры, технический и обслуживающий персонал и т.д. Елин пояснил, что сотрудники, чьи текущие доходы уже превышают новый размер МРОТ, не получат автоматического повышения зарплат. Это связано с тем, что законодательство не обязывает работодателей проводить тотальную индексацию для всех работников с окладами выше минимального уровня.

По оценкам эксперта, средний рост заработных плат в 2026 году составит 2-3%. Однако значительного влияния на доходы большинства работников это не окажет, поскольку финансовые возможности компаний, даже в условиях дефицита кадров, ограничены показателями рентабельности бизнеса, пояснил он.

Ранее результаты исследования Единой межведомственной информационно-статистической системы показали, что в России по итогам августа быстрее всего росли средние зарплаты у разработчиков программного обеспечения. Они поднялись в 2,5 раза в годовом выражении. На втором месте оказались специалисты, производящие термоугли (прирост в 2,1 раза).