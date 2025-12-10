Стали известны сферы с самыми высокими медианными зарплатами в России В топ-менеджменте предлагают наиболее высокую медианную зарплату в России

Самые высокие медианные зарплаты в России предлагаются в топ-менеджменте, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные hh.ru. В этой сфере показатель составляет 148 тыс. рублей.

Далее в рейтинге следуют сферы стратегии, инвестиций и консалтинга, где медианная зарплата достигает 129,4 тыс. рублей. Замыкают тройку лидеров транспорт, логистика и перевозки с предложениями в 120,7 тыс. рублей.

В начале декабря текущего года общероссийский показатель медианной заработной платы составил 83,7 тыс. рублей. Этот показатель на 14% превышает уровень 2024 года.

Ранее в ЦБ РФ заявили, что напряженность на рынке труда снижается, и это повлияло на темпы роста заработных плат. Аналитики Центробанка отмечают, что замедление роста зарплат приведет к уменьшению устойчивого инфляционного давления в экономике. Постепенное ослабление напряжения на рынке труда стало более заметно отражаться на динамике оплаты труда.

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов до этого выступил с инициативой о введении ежегодной 13-й зарплаты. Эта мера предложена для работников государственных и муниципальных учебных заведений и медицинских учреждений.