08 декабря 2025 в 09:12

В Госдуме предложили ежегодную 13-ю зарплату для двух профессий

Чернышов предложил ввести 13-ю зарплату для педагогов и медиков

Борис Чернышов Борис Чернышов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести ежегодную 13-ю зарплату для работников государственных и муниципальных школ и больниц, сообщает РИА Новости. Данная инициатива, направленная главе Минтруда Антону Котякову, призвана повысить престиж этих профессий, укрепить кадры и усилить социальную защиту педагогов и медиков.

Предлагаю установить на федеральном уровне гарантированную ежегодную выплату в размере не менее одного среднемесячного оклада («13-я заработная плата») для медицинских и педагогических работников государственных и муниципальных учреждений, — говорится в документе.

Ранее глава департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина рассказала, что работники имеют право на 13-ю зарплату при условии, что данная премия зафиксирована в их трудовом договоре или ином внутреннем акте компании. Эксперт подчеркнула, что наниматель обязан выполнять все прописанные в документах обязательства.

Кроме того, старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ РАНХиГС Виктор Ляшок сообщил, что минимальный размер оплаты труда, остающийся у работника после удержания налогов, достигнет 23,5 тыс. рублей к 2026 году. Такую сумму, по его данным, будут получать граждане, чей заработок соответствует установленному федеральному минимуму.

