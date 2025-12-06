Россиянам объяснили, кто может претендовать на 13-ю зарплату Роскачество: работникам начислят 13-ю зарплату, если она указана в договоре

Работники могут рассчитывать на получение так называемой 13-й зарплаты, если премия прописана в официальных документах, рассказала изданию «Газета.Ru» глава департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. Она напомнила, что работодатель обязан соблюдать эти условия.

Специалист подчеркнула, что в российском трудовом законодательстве отсутствует такой термин, как «13-я зарплата», и практика ее выплаты не является массовой. Ганькина отметила, что чаще всего подобную премию можно встретить в крупных компаниях и на предприятиях, где ее используют как важный инструмент мотивации и удержания персонала.

В любом случае конец года — это подходящий момент уточнить у своего руководителя или HR правила премирования и понять, на что вы можете рассчитывать перед долгожданными новогодними праздниками, — добавила она.

Для бизнеса эта выплата является способом поощрить тех, кто достиг целевых результатов в течение года, а также повысить лояльность коллектива на фоне сезонной нагрузки и подведения итогов. Конец года — это подходящий момент для сотрудников, чтобы уточнить у руководителей правила премирования, резюмировала эксперт.

Ранее партия «Справедливая Россия» подготовила законопроект о введении ежегодной 13-й пенсии для всех российских граждан. Выплату планируют осуществлять в декабре, чтобы обеспечить пожилых людей дополнительными средствами на праздники.