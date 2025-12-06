ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 08:52

Россиянам объяснили, кто может претендовать на 13-ю зарплату

Роскачество: работникам начислят 13-ю зарплату, если она указана в договоре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Работники могут рассчитывать на получение так называемой 13-й зарплаты, если премия прописана в официальных документах, рассказала изданию «Газета.Ru» глава департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. Она напомнила, что работодатель обязан соблюдать эти условия.

Специалист подчеркнула, что в российском трудовом законодательстве отсутствует такой термин, как «13-я зарплата», и практика ее выплаты не является массовой. Ганькина отметила, что чаще всего подобную премию можно встретить в крупных компаниях и на предприятиях, где ее используют как важный инструмент мотивации и удержания персонала.

В любом случае конец года — это подходящий момент уточнить у своего руководителя или HR правила премирования и понять, на что вы можете рассчитывать перед долгожданными новогодними праздниками, — добавила она.

Для бизнеса эта выплата является способом поощрить тех, кто достиг целевых результатов в течение года, а также повысить лояльность коллектива на фоне сезонной нагрузки и подведения итогов. Конец года — это подходящий момент для сотрудников, чтобы уточнить у руководителей правила премирования, резюмировала эксперт.

Ранее партия «Справедливая Россия» подготовила законопроект о введении ежегодной 13-й пенсии для всех российских граждан. Выплату планируют осуществлять в декабре, чтобы обеспечить пожилых людей дополнительными средствами на праздники.

зарплаты
праздники
премии
Роскачество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губернатор раскрыл урон после атаки ВСУ на Воронежскую область
Володин поставил неутешительный диагноз странам Европы
Swarovski подал заявку на регистрацию товарного знака в России
Паспорта-обманки для Долиной нет в базах данных
Нилов предложил навсегда сделать 31 декабря выходным днем
Газовщики могут получить право беспрепятственно заходить в квартиры
Овечкин не смог спасти серию побед «Вашингтон Кэпиталз»
Россиянам напомнили о повышении пенсий и МРОТ с 2026 года
Женские стрижки на зиму-2026: модные идеи для любого возраста и типа волос
Путин поздравил президента Киргизии и вспомнил визит в Бишкек
Экс-жена Бондарчука оказалась в центре скандала из-за долгов
На ЗАЭС рассказали о радиационной обстановке
«Дури мне хватает»: Собчак описала свой любимый тип мужчин
Конгресс США получил тревожный сигнал об угрозе для кинотеатров
Метеоролог дала неутешительный прогноз по погоде в столице
В США раскрыли, что будет с Зеленским после подписания мирного договора
Россиянам пообещали аномальные морозы
Какие документы нужны для продажи квартиры: готовим только необходимое
«Краснодар» и ЦСКА дадут жару: кто перезимует на первой строчке РПЛ
Газовщикам хотят разрешить входить в квартиры без спроса
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.