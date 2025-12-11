Путин высказался о будущем пенсий в России Путин: государство должно гарантировать пенсионное обеспечение

Государство в любых условиях должно гарантировать пенсионное обеспечение граждан, заявил президент России Владимир Путини в ходе совещания по экономическим вопросам. Он также обратил внимание на индексацию пенсий в 2026 году.

Конечно, в любых условиях государство должно гарантировать пенсионное обеспечение граждан в полном объеме, — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что с 1 января следующего года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6%. Социальные пенсии также будут проиндексированы с 1 апреля.

До этого депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что россиянам, вопреки некоторым мнениям, не грозят пенсии ниже прожиточного минимума. Он отметил, что слухи об этом дезориентируют граждан и повышают социальную напряженность.

Ранее финансист Юлия Кузнецова заявила, что россиянам следует создать финансовую подушку к старости, поскольку именно эти сбережения позволят закрыть им все потребности. Она отметила, что формальный минимум накопленных пенсионных баллов в 30 ИПК не обеспечивает прожиточного минимума.