11 декабря 2025 в 13:59

Путин высказался о будущем пенсий в России

Путин: государство должно гарантировать пенсионное обеспечение

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества Фото: kremlin.ru
Государство в любых условиях должно гарантировать пенсионное обеспечение граждан, заявил президент России Владимир Путини в ходе совещания по экономическим вопросам. Он также обратил внимание на индексацию пенсий в 2026 году.

Конечно, в любых условиях государство должно гарантировать пенсионное обеспечение граждан в полном объеме, — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что с 1 января следующего года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6%. Социальные пенсии также будут проиндексированы с 1 апреля.

До этого депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что россиянам, вопреки некоторым мнениям, не грозят пенсии ниже прожиточного минимума. Он отметил, что слухи об этом дезориентируют граждан и повышают социальную напряженность.

Ранее финансист Юлия Кузнецова заявила, что россиянам следует создать финансовую подушку к старости, поскольку именно эти сбережения позволят закрыть им все потребности. Она отметила, что формальный минимум накопленных пенсионных баллов в 30 ИПК не обеспечивает прожиточного минимума.

Владимир Путин
экономика
пенсии
Кремль
