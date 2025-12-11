Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 16:55

Юрист объяснил, в чем польза доступа к кредитной истории на «Госуслугах»

Юрист Семеновский: онлайн-доступ к кредитной истории сделает жизнь граждан проще

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Онлайн-доступ к кредитной истории на «Госуслугах» позволит гражданам делать упорядочивание личных финансов более удобным, рассказал 360.ru доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве России Игорь Семеновский. Он отметил, что сейчас выписку можно получить только платно и не более двух раз в год.

Юрист рассказал, что для интеграции необходимо объединить кредитные базы и «Госуслуги». По его словам, это технически реализуемая задача.

Семеновский подчеркнул, что сейчас портал «Госуслуг» уже может отправлять в бюро кредитных историй информацию о самозапретах. Он отметил, что считает такую идею актуальной.

Ранее адвокат Дмитрий Пашин рассказал, что для защиты от мошеннических кредитов следует регулярно проверять свою финансовую информацию в бюро кредитных историй. Он посоветовал россиянам своевременно выявлять у себя любые чужие займы, которые могли быть оформлены на их имя мошенниками.

