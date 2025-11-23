Россиянам объяснили, когда лучше брать отпуск в 2026 году

В 2026 года наиболее выгодным вариантом для отпуска будут длинные месяцы, в которых много рабочих дней, заявил ТАСС член Общественной палаты РФ Евгений Машаров. Он рекомендовал работникам тщательней планировать отпуск, чтобы получить максимальную финансовую выгоду или увеличить время отдыха.

Машаров объяснил это тем, что «стоимость» рабочего и отпускного дня различна: зарплату считают за фактически отработанные дни, а отпускные рассчитываются по среднему заработку за весь прошлый год. Следовательно, для получения наибольшей суммы отпускных в 2026 году лучше выбирать апрель, июль, сентябрь, октябрь или декабрь.

По Трудовому кодексу РФ, праздничные дни в отпуск не входят, так что работник потратит меньше отпускных дней или удлинит себе отдых. Если отпуск выпадает на официальные праздники, то он продлевается, — добавил общественник.

Это обусловлено тем, что, согласно Трудовому кодексу, официальные праздничные дни в период отпуска не засчитываются. Это позволяет удлинить отдых, потратив меньше отпускных дней.

