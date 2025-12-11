Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 16:56

Суд принял решение по жалобе битцевского маньяка

Мосгорсуд отказал убийце Пичушкину в переводе из колонии «Полярная сова»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу серийного убийцы Александра Пичушкина на отказ в переводе его в другую колонию, передает Telegram-канал «112». Известный как битцевский маньяк, он уже 18 лет отбывает наказание в ИК особого режима «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе.

В мае текущего года Пичушкин подал соответствующее ходатайство, мотивируя это проблемами со здоровьем и желанием быть ближе к проживающей в Москве матери. Однако в июне Замоскворецкий районный суд столицы первоначально отказал ему. В августе маньяк обжаловал данное решение, но городской суд оставил его без изменения.

Число жертв преступника, по последним данным, может достигать 60 человек, хотя официально на его счету долгое время числилось 49 убийств. Сам Пичушкин заявлял о своем намерении лишить жизни 64 человека, по числу клеток на шахматной доске.

Ранее пресс-служба прокуратуры Иркутской области сообщала, что ангарского маньяка Михаила Попкова, уже осужденного, в том числе два раза пожизненно, за 83 убийства, приговорили еще к 10 годам колонии. Его осудили по уголовному делу о двойном убийстве, совершенном 17 лет назад.

