В НАМИ объявили о доработке ГОСТа для праворульных и гибридных автомобилей

В ближайшее время будет доработан Госстандарт на гибридные и праворульные автомобили, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на Центральный научно-исследовательский автомобильный институт (НАМИ). Это позволит испытательным лабораториям тестировать транспорт без нарушений: сейчас лаборатории могут потерять лицензии из-за вынужденных отступлений от методики.

Методику надо как-то скорректировать, эту работу мы сейчас тоже начнем и предложим корректировку методики в ГОСТ 33670, чтобы лабораториям не приходилось вынужденно отступать от методики при оценке соответствий, — сообщил заместитель гендиректора по техническому регулированию Сергей Аникеев.

Ранее сообщалось, что в Росаккредитации опровергли информацию о запрете ввоза и эксплуатации праворульных автомобилей в России. Судебное разбирательство во Владивостоке, сообщения о котором появились в СМИ, касалось законности решений контрольного органа в отношении конкретной испытательной лаборатории. Предметом судебного спора не являлась общая правомерность использования в России автомобилей с правым рулем.