Найдена связь между риелтором Долиной и одним из осужденных

Найдена связь между риелтором Долиной и одним из осужденных Риелтор Долиной был жертвой мошенников при аренде жилья на Кубани

Риелтор Денис Б, который занимался оформлением сделки по продаже недвижимости певицы Ларисы Долиной, ранее был экспертом по мошенническим схемам и давал СМИ комментарии, передает RT. Интересно, что из этого города происходит и один из фигурантов самого уголовного дела. Его приговорили к четырем годам колонии.

По данным телеканала, ранее Денис также стал жертвой аферистов. В 2021 году его ввели в заблуждение при аренде дома в Краснодарском крае — он перевел мошенникам шесть тысяч рублей.

Ранее появилась информация, что суд изучил видеозапись сделки купли-продажи квартиры Ларисы Долиной. Сделка была оформлена в офисе.

Также стало известно, что артистка безоговорочно выполняла указания мошенников при продаже своей квартиры. В судебных документах сказано, что неизвестным она перечислила со счета 103 990 880 рублей.

До этого сообщалось, что Долина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве с продажей ее квартиры. При этом покупательница недвижимости Полина Лурье не стала оспаривать ее выводы.