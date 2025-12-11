Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 17:09

Найдена связь между риелтором Долиной и одним из осужденных

Риелтор Долиной был жертвой мошенников при аренде жилья на Кубани

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Риелтор Денис Б, который занимался оформлением сделки по продаже недвижимости певицы Ларисы Долиной, ранее был экспертом по мошенническим схемам и давал СМИ комментарии, передает RT. Интересно, что из этого города происходит и один из фигурантов самого уголовного дела. Его приговорили к четырем годам колонии.

По данным телеканала, ранее Денис также стал жертвой аферистов. В 2021 году его ввели в заблуждение при аренде дома в Краснодарском крае — он перевел мошенникам шесть тысяч рублей.

Ранее появилась информация, что суд изучил видеозапись сделки купли-продажи квартиры Ларисы Долиной. Сделка была оформлена в офисе.

Также стало известно, что артистка безоговорочно выполняла указания мошенников при продаже своей квартиры. В судебных документах сказано, что неизвестным она перечислила со счета 103 990 880 рублей.

До этого сообщалось, что Долина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве с продажей ее квартиры. При этом покупательница недвижимости Полина Лурье не стала оспаривать ее выводы.

Лариса Долина
происшествия
недвижимость
эксперты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин отметил хорошую динамику освобождения двух направлений
В МИД предупредили о распространении фейков о переговорах по Украине
Стало известно, кто из актеров вернется во франшизу «Голодных игр»
Экс-подполковник СБУ обнародовал документы о причастности Запада к Майдану
Ветеринар рассказал, какие новогодние атрибуты опасны для животных
Волочкова выступила за естественную красоту зрелых женщин
К обвиняемым в покушении на Симоньян выдвинули иск на 35 млн рублей
На «Госуслугах» появился сервис для беременных
Российский космонавт удивил признанием о тоске по «третьему небу» на МКС
В Госдуме ответили, как не допустить нападения НАТО на Калининград
Европу потрясла еще одна кража из музея
Международная федерация хоккея с мячом почтила память Скрынника
В ГД назвали несправедливостью размер квоты для российских лыжников
Жертвы «схемы Долиной» отключили пенсионерке свет в квартире
Взрыв в жилом доме под Волгоградом 11 декабря: жертвы, была ли атака ВСУ?
Москвичи смогут увидеть метеорный поток Урсиды
Инвалидность, операция, скандал из-за Ковальчук: куда пропал певец Чумаков
В подъезде дома в Москве нашли тела двух человек
Россиянам озвучили допустимую норму вина
Россиянин угодил в больницу после попытки забраться на елку
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.