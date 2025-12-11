Найдена связь между риелтором Долиной и одним из осужденных

Риелтор Денис Б, который занимался оформлением сделки по продаже недвижимости певицы Ларисы Долиной, ранее был экспертом по мошенническим схемам и давал СМИ комментарии, передает RT. Интересно, что из этого города происходит и один из фигурантов самого уголовного дела. Его приговорили к четырем годам колонии.
По данным телеканала, ранее Денис также стал жертвой аферистов. В 2021 году его ввели в заблуждение при аренде дома в Краснодарском крае — он перевел мошенникам шесть тысяч рублей.
Ранее появилась информация, что суд изучил видеозапись сделки купли-продажи квартиры Ларисы Долиной. Сделка была оформлена в офисе.
Также стало известно, что артистка безоговорочно выполняла указания мошенников при продаже своей квартиры. В судебных документах сказано, что неизвестным она перечислила со счета 103 990 880 рублей.
До этого сообщалось, что Долина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве с продажей ее квартиры. При этом покупательница недвижимости Полина Лурье не стала оспаривать ее выводы.