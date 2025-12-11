Видеозапись сделки купли-продажи квартиры Долиной попала в суд

Суд изучал видеозапись сделки купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной, передает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Сделка была оформлена в офисе.

Заключение договора купли-продажи происходило… в офисе… по адресу… Судом первой инстанции с участием представителей сторон осмотрена видеозапись… предоставленная по запросу суда, — сказано в документах.

Ранее сообщалось, что Долина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве с продажей ее квартиры. При этом покупательница недвижимости Полина Лурье не стала оспаривать ее выводы.

Тем временем появилась информация, что интерес к Долиной на фоне скандала с продажей ее квартиры вырос, число запросов с ее именем в поисковой системе «Яндекс» утроилось. Аналитики отметили, что россияне стали чаще искать информацию о певице, это говорит о возобновлении внимания публики.

Также Долина заявила, что лишилась квартиры в центре Москвы, которая была основным местом жительства для нее и членов ее семьи. При совершении сделки по продаже артистка считала, что участвует в «спецоперации» по выявлению и задержанию преступников. Следующее судебное заседание по данному делу назначено на 16 декабря.