ВСУ не жалеют дронов для терактов против России: откуда у них столько БПЛА

Минобороны РФ сообщило о массированной атаке на территории РФ украинскими БПЛА в ночь на 11 декабря. Всего, по официальным данным, перехвачено и уничтожено 287 беспилотников. Из них 118 — только над Брянской областью. О жертвах и разрушениях не сообщается. Откуда у ВСУ такие запасы беспилотников, с какой территории их запускают, чем ответят ВС России и можно ли пресечь подобные атаки, читайте в материале NEWS.ru.

Какие регионы России подверглись нападению

В ночь на 11 декабря дежурными средствами ПВО России были перехвачены и уничтожены 287 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило МО РФ. Наибольшее количество сбито над территориями Брянской (118), Калужской (40), Московской (40), Тульской (27), Новгородской (19) областей. Также были атакованы Ярославская, Липецкая, Смоленская, Курская, Орловская, Воронежская и Рязанская области. В регионах были введены режимы опасности беспилотных летательных аппаратов, в повышенную готовность приведены оперативные службы, работали системы противовоздушной обороны.

Что известно о новой атаке ВСУ на танкер

Издание Al Arabiya сообщило, что 10 декабря украинские морские дроны типа Sea Baby атаковали в Черном море танкер Dashan (ранее Eurochampion), который следовал под флагом Гамбии.

В результате удара беспилотников судно, по данным источников, получило серьезные повреждения кормы. Украинские СМИ уточняют, что операцию провели совместно 13-е главное управление военной контрразведки СБУ и ВМС Украины. Подробности о степени ущерба и наличии груза на борту в момент атаки не сообщаются.

Ранее о взрывах на двух танкерах под флагом Гамбии, направлявшихся в Новороссийск, сообщили власти Турции.

С какой целью Украина атакует мирные объекты России

Всякий раз, когда политики призывают Украину сесть за стол переговоров, она прилагает все усилия, чтобы сорвать этот процесс и не допустить установления мира, подчеркнул Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

«Беспилотники в данной ситуации, по мнению просроченного киевского диктатора, являются единственным средством, с помощью которого Украина рассчитывает принудить Россию сесть за стол переговоров и диктовать условия, выгодные для Киева, — рассказал он NEWS.ru. — Террористические атаки — это единственное, что они способны предпринять против России сейчас, поскольку в зоне специальной военной операции Украина несет значительные потери и терпит поражение по всем направлениям. Единственное, что у них осталось, — это тактика террористических действий против мирного населения на территории России».

ВС Украины Фото: Социальные сети

Откуда у ВСУ такие запасы беспилотников

Многие производства беспилотников ВСУ разместили под землей, отметил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, не просто так Россия применяет «Кинжалы», которые созданы в том числе для уничтожения заглубленных объектов.

«В больших объемах БПЛА поставляют Украине западные страны, так называемая коалиция желающих. Та же Германия. Часть беспилотников поступает в виде деталей. Сборочные цеха на территории Украины до сих пор существуют, хотя по ним наносят удары, — пояснил Дандыкин. — Украина достаточно большая, есть возможность все спрятать. Тем более БПЛА не истребитель, не бомбардировщик — они намного дешевле, просто собрать. Значит, ВСУ накопили определенный запас. У них много FPV-дронов».

С каких территорий производятся пуски украинских БПЛА

По мнению Дандыкина, вряд ли есть основания говорить, что дроны запускают украинские диверсанты с территории России: слишком большое их количество — почти 300 единиц — прилетело в течение одной ночи.

«Предположительно, среди них было много БПЛА самолетного типа. Это не мелкие квадрокоптеры, которые действительно можно собрать на коленке. Это не „Баба-яга“, несущая несколько килограммов взрывчатки, — отметил аналитик. — Все это серьезно. На Москву, Тулу беспилотники могли запустить из Сумской и Черниговской областей. Это самый короткий путь».

Минобороны России старается купировать все эти угрозы, указал Липовой. Однако, когда запускается такое количество дронов и применяется тактика «стаи», сбить 100% вражеских БПЛА бывает трудно.

«Когда на один и тот же объект летит множество аппаратов — расчет делается на то, что, даже если бо́льшую часть собьют, кто-то сможет прорваться к цели. Именно такой „волчьей стаей“ действует Украина. Эти беспилотники поставляют сегодня члены НАТО, Израиль и другие страны, которые, стремясь продлить конфликт на Украине, способствуют гибели мирного населения и самих украинцев, совершенно не задумываясь о последствиях. Наша задача — положить этому конец. На наших условиях», — подчеркнул военный.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

