Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 01:14

SHOT: взрывы гремят в одном из российских регионов

SHOT: более пяти взрывов раздалось в небе над Тулой и Алексином

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Telegram-канал SHOT сообщил, что над территорией Тульской области, вблизи Тулы и Алексина, прогремели взрывы. Как пишет канал, звуки были связаны с работой систем противовоздушной обороны. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

По сообщениям SHOT, местные жители слышали от пяти до семи взрывов. Как уточняет канал, очевидцы отчетливо различили звуки мотора в ночном небе и видели яркие вспышки.

Официальной информации о возможных пострадавших или разрушениях на текущий момент не поступало. Как пишет SHOT, инцидент произошел в ночное время, что способствовало лучшей видимости световых эффектов от возможной работы средств противовоздушной обороны.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о работе средств противовоздушной обороны в небе над столицей. По его словам, на данный момент над городом сбито четыре беспилотника. Работа проводится в штатном режиме и находится на контроле. Попытки атаковать Москву Вооруженные силы Украины начали предпринимать 10 декабря в 23:41 по московскому времени. Последнее сообщение о БПЛА появилось в 00:43.

ПВО
атаки
ВСУ
Тульская область
