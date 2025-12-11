Еще три беспилотника не смогли долететь до Москвы

Еще три украинских беспилотных летательных аппарата попытались атаковать территорию Москвы, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Воздушные цели были ликвидированы силами противовоздушной обороны Министерства обороны России.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — указал мэр.

Один БПЛА был замечен над Москвой в 00:13 по местному времени. Еще два попытались атаковать столицу примерно через полчаса. Все три воздушных объекта были своевременно обнаружены системами ПВО и нейтрализованы до достижения целей на территории Москвы.

Самые первые сообщения о попытке Вооруженных сил Украины атаковать российскую столицу появились в 23:41. Тогда Собянин проинформировал об одном БПЛА, летевшем на Москву. Все мероприятия по ликвидации возможных последствий проводятся в штатном режиме, угрозы для безопасности жителей города и функционирования городской инфраструктуры отсутствуют.

До этого стало известно, что силы ПВО перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. В пресс-службе Минобороны РФ проинформировали, что основная часть атакующих дронов была нейтрализована над территорией Брянской области (25 единиц). Над Калужской областью сбито пять дронов, над Воронежской — три, над Курской — два и над Белгородской — два.