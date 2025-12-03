Ермак на замке, Зеленский на волоске: когда рухнет режим в Киеве

Украинские пограничники закрыли выезд из страны бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку. Соответствующий приказ получили сотрудники на всех пропускных пунктах. По словам экспертов, это черная метка для главы государства Владимира Зеленского, которому все сложнее удерживать власть. Грозит ли ему отставка в ближайшее время — в материале NEWS.ru.

Как экс-глава офиса Зеленского Ермак оказался вне игры и под замком на Украине

Госпогранслужба Украины получила распоряжение не выпускать Ермака за границу, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. По его словам, соответствующий документ поступил на пограничные КПП.

«На пограничные пункты пропуска пришло письмо о запрете выезда с Украины Андрея Ермака», — написал Гончаренко.

Сразу после отставки экс-глава президентского офиса заявил, что намерен отправиться в зону боевых действий.

Ранее «Украинская правда» сообщила, что Ермак устроил Зеленскому получасовую истерику после того, как президент потребовал написать заявление об отставке. По информации издания, во время ссоры звучали оскорбления, упреки и обвинения.

СМИ также сообщили, что влиятельные представители украинской власти тайно координировали увольнение Ермака. Для этого был создан закрытый «революционный» чат, в котором чиновники обсуждали тактику давления на главу офиса Зеленского.

В итоге Ермак заявил, что не держит зла на бывшего начальника. По его словам, их связывали дружеские отношения задолго до того, как они заняли государственные должности.

Какая дилемма стоит перед украинским президентом Зеленским

По мнению аналитиков, увольнение фактически второго лица в государстве и ограничение права покинуть страну оставляют Зеленскому все меньше возможностей для маневра, как в рамках продолжающихся мирных переговоров, так и в отношении собственного будущего.

Экс-депутат Рады Владимир Олейник отметил, что президент Украины стоит перед критической дилеммой. Если он согласится на условия, предлагаемые США в рамках мирного договора, что, по сути, является частичной капитуляцией, то националисты немедленно выступят против него и двинутся на Киев, сказал эксперт.

«Если Зеленский этого не сделает, то его падение произойдет чуть позже. Я считаю, что президент Украины и европейцы склоняются к капитуляции. Американские предложения — это частичная капитуляция, где Россия, как сильная сторона, диктует условия, — пояснил экс-парламентарий NEWS.ru. — Выполнение этих условий могло бы привести к устойчивому миру при сохранении украинской государственности. В противном случае ситуация будет ухудшаться и приведет к следующему этапу капитуляции, когда условия будет диктовать уже не сильнейший, а победитель».

На что рассчитывает Зеленский в случае заключения мирного соглашения

Главный вопрос для дальнейшей судьбы Зеленского — будет ли включено положение об амнистии в договор по Украине, сказал руководитель Центра национальных интересов Дмитрий Саймс.

«Если стороны подпишут соглашение, отвечающее национальным интересам России, то в него неизбежно включат неприятные для Зеленского пункты, — рассказал аналитик NEWS.ru. — Если Дональд Трамп будет по-прежнему настаивать на проведении выборов на Украине, то будущее украинского лидера выглядит очень неопределенно. Он не будет участвовать в восстановлении своей страны после того, что с ней сделал. Все будут воспринимать договор как его личное поражение».

Почему Зеленский до сих пор остается у власти

Разговоры о скорой отставке Зеленского и поражении Украины напоминают старый советский анекдот о Западе, который разлагается, но красиво, отметил обозреватель Медиагруппы «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

«Украинский президент переживает серьезный кризис, а в Киеве происходят события, которые могут его окончательно похоронить. Однако он демонстрировал признаки живучести, — сказал политолог в беседе с NEWS.ru. — Он активно ищет поддержку у европейских институций, совершая визиты к Эммануэлю Макрону, в Ирландию и другие страны Европы. Зеленский пытается выжить, используя европейскую помощь, чтобы быть подальше от Киева и надоевших ему украинских политиков. Не факт, что у него это не получится».

При этом Корнилов усомнился в том, что Зеленский не вернется на Украину. В будущем ему придется бежать, если он хочет выжить, отметил эксперт.

«Этот момент еще не наступил. Он успеет надоесть бывшим киевским почитателям. Пока я не вижу такой вероятности (отставки. — NEWS.ru) до Нового года, — заметил эксперт. — Не исключаю, что Зеленского сковырнут даже сегодня — этот вариант теоретически существует. Однако вероятность такого развития событий очень мала. Я допускаю, что к Новому году Зеленский заявит: „Я устал, я ухожу“».

