19 декабря 2025 в 20:42

Стали известны подробности инцидента на границе с Эстонией

РИА Новости: Россия и Эстония обсуждают инцидент с пограничниками на Нарве

Инцидент с предполагаемым переходом российских пограничников на территорию Эстонии обсуждается на уровне представителей пограничных ведомств обеих стран, передает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Таллине. До этого появилась информация, что трое пограничников РФ якобы незаконно пересекли временную разграничительную линию на реке Нарва.

Временный поверенный в делах РФ Камран Абилов был приглашен в МИД Эстонии. Исходим из того, что данная ситуация рассматривается на уровне пограничных представителей двух стран, — сообщили в ведомстве.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что эстонские пограничники удерживают своих граждан на границе с Россией из-за личной обиды и желания отомстить. По его мнению, военнослужащие испытывают зависть к тем, кто планирует встретить праздники на территории РФ.

Эстония
происшествия
пограничники
границы
