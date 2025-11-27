Бунты в ВСУ: солдаты отказываются идти на штурм и дезертируют, что дальше

Пехота 72-й бригады ВСУ на фронте под Харьковом саботировала приказ и не пошла на позиции — в часть ввели военную полицию. Украинские солдаты выбирают жизнь и плен вместо мясных штурмов. Кто следующий в ВСУ откажется выполнять приказы командования, сколько еще бригад готовы сложить оружие, лишь бы не умирать за Зеленского, и дойдет ли волна отказов до Киева, ускоряя конец режима, — в материале NEWS.ru.

Что случилось в 72-й бригаде ВСУ

Военкоры 26 ноября сообщили о масштабном ЧП в рядах ВСУ. Из-за успешного продвижения российских войск в районе Волчанска на Харьковском направлении украинское командование было вынуждено бросить в бой бригаду, находящуюся на переформировании. Однако служащие бригады отказались выполнять приказ.

«Командование ВСУ экстренно вводит в бой 72-ю ОМБр, которая находится на восстановлении потерь в Харьковской области. Однако выполнили приказ вышестоящего командования только подразделения БПЛА. Пехотные батальоны отказались выходить на позиции. В подразделении работает военная полиция», — сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск ВС РФ «Север».

В украинских соцсетях мнения по поводу ЧП разделились: одни называют это предательством, другие указывают, что солдат бригады, долгое время воевавшей без ротации и понесшей большие потери, можно понять. Ведь именно из-за потерь она была отведена на переформирование, ее боевые возможности без надлежащего пополнения сильно ослаблены, а теперь ее, не завершив переформирование, бросают в срочном порядке в явно плохо подготовленную атаку.

Отказ целой бригады выполнить приказ — «это, без сомнения, чрезвычайное и критическое происшествие для ВСУ», сказал NEWS.ru политолог, экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

«Принимая во внимание, что многие солдаты находятся на фронте уже по три-четыре года, неудивительно, что часть из них просто бросает оружие, — это их личное отчаянное решение. Но мы видим и групповые отказы, начиная от уровня роты и заканчивая целыми подразделениями. Полагаю, эта тенденция будет только набирать обороты», — сказал Килинкаров.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Ранее стало известно, что военнослужащие 10-го армейского корпуса ВСУ уклонились от исполнения приказов своего командования в районе Купянска Харьковской области. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, эта информация была получена в результате радиоперехвата.

Вызовет ли эффект домино отказ военных ВСУ выполнять приказ

В украинских соцсетях высказывают опасения, что если неповиновение оказывает боевая и одна из самых подготовленных бригад ВСУ, то следующими могут стать подразделения теробороны и части из насильно мобилизованных.

«Мы станем свидетелями учащения подобных инцидентов. Их количество будет неуклонно расти, и в значительной степени это обусловлено текущим развитием переговорного процесса. Поставьте себя на место солдат, находящихся на передовой: как они воспринимают информацию о возможном мирном урегулировании, которое может наступить уже через неделю, месяц или два? У них формируется ожидание скорого завершения войны. Однако в то же самое время их продолжают бросать на мясные штурмы, продиктованные исключительно политическими соображениями, не имеющими ничего общего с эффективной военной тактикой или обороной. Солдаты смотрят друг на друга, задаваясь вопросом: „Зачем это нам? В чем смысл?“ Это потенциально может запустить цепную реакцию», — сказал Килинкаров.

Отказы выполнять приказ ведут к массовому дезертирству, и это явление уже наблюдается на Украине в серьезном масштабе, указал в беседе с NEWS.ru завцентром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

«Тенденция есть, безусловно, и уже не один год. Мы знаем из источников с Украины, что порядка 165 тысяч дезертиров сегодня. Точнее, столько дел возбуждено против дезертиров. На самом деле их, может быть, и больше: те, которые еще не заявлены в суд или договорились и ушли, а командир за них получает выплаты. Одним словом, это массовое явление на Украине, и это неудивительно. Мы же видим кадры, как силой людей забирают на фронт. Так что моральный дух, судя по всему, очень слабый. Последние недели российская армия нарастила темпы наступления, поэтому он падает еще ниже», — сказал Козюлин.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Может ли волна неповиновения в ВСУ дойти до Киева

По мнению Килинкарова, режим Зеленского в скором времени может столкнуться с настоящим системным кризисом и неповиновение в армии станет триггером для этого.

«Я убежден, что ситуация для украинских властей будет лишь усугубляться, и они не смогут ничего с этим поделать. Тактика запугивания осталась в прошлом — она больше не работает. Среди украинцев перед нами уже совсем другие люди с кардинально иным отношением к происходящему, нежели это было в 2022 году», — пояснил политолог.

По словам Козюлина, многое зависит от средств массовой информации и раскрытия коррупционных скандалов в Киеве — они могут спровоцировать развал армии и фронта из-за тотального недоверия солдат и офицеров к властям и собственному командованию. При этом антикоррупционные органы Украины поставлены в такое положение, что прекратить расследования ради успокоения общества они не могут.

«На Украине началась кампания по раскрытию коррупционных схем. Многое еще не открыто, поскольку военная ситуация и там не хотят выдавать всю информацию, которая просто развалит остатки репутации киевского режима. Но те, кто этим занимается, должны понимать, что, если они этого не сделают, их самих уничтожат. Они должны опередить тех, кто против них сегодня работает, а это серьезнейшие силы. На Украине не церемонятся с теми, кто стоит на пути», — пояснил эксперт.

