10 декабря 2025 в 18:28

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Приготовьте невероятно нежную и сытную рыбную запеканку по-царски, которая станет королевским угощением на вашем столе. С этим рецептом у вас гарантированно получится обалденный минтай в сырно-сметанной заливке.

Вам понадобится: 600 г филе белой рыбы (треска, минтай, щука), 2 крупные луковицы, 200 г сметаны, 150 г твердого сыра, 3 яйца, соль, перец, растительное масло. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до золотистого цвета. Филе рыбы нарежьте порционными кусочками. Выложите на дно формы для запекания слой жареного лука, сверху разместите рыбу. Для заливки смешайте сметану, тертый сыр, яйца, соль и перец. Равномерно залейте рыбу с луком. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистой корочки. Дайте запеканке настояться 10 минут перед подачей.

Вкус этого блюда — нежное сочное филе рыбы, пропитанное сливочно-сырным соусом, на ароматной подушке из карамелизованного лука. Сметанная заливка образует нежную корочку и сохраняет сочность рыбы.

Ранее стало известно, как приготовить картофельный рулет с селедкой: такая вкуснятина должна быть на столе у каждого в Новый год.

Проверено редакцией
минтай
рецепты
ужины
рыба
Дарья Иванова
Д. Иванова
