01 декабря 2025

Эффектный рулет с селедкой: такая вкуснятина должна быть на столе у каждого в Новый год

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Такая вкуснятина должна быть на столе у каждого в Новый год! Приготовьте этот эффектный рулет с селедкой, и гости его первым растащат по тарелкам.

Вам понадобится: 1 тонкий лаваш, 2 отварные картофелины, 1 филе слабосоленой селедки, 1 красная луковица, 2 ст. л. уксуса, 1 ч. л. сахара, укроп, майонез. Для начала замаринуйте лук: нарежьте луковицу полукольцами, залейте смесью уксуса, сахара и 2 ст. л. кипятка, оставьте на 20 минут. Разомните отварной картофель в пюре, смешайте с измельченным укропом и 1–2 ст. л. майонеза. Расправьте лаваш на пищевой пленке, равномерно распределите картофельную начинку, отступив 2 см от краев. Сверху выложите маринованный лук (предварительно отжав маринад) и нарезанное кусочками филе селедки. Аккуратно сверните плотный рулет с помощью пленки и уберите в холодильник на 1–2 часа для пропитки.

Вкус этого рулета — идеальный баланс нежного картофеля, пикантной селедки и кисло-сладкого лука в хрустящем лаваше. Эта закуска станет настоящим открытием праздника и исчезнет со стола мгновенно.

Ранее стало известно, как приготовить закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат.

селедка
рулеты
закуски
рецепты
Новый год
