В Минпромторге раскрыли средний возраст автомобилей в России

Средний возраст легковых машин в России сейчас составляет 16 лет, по всем видам транспорта — около 19 лет, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, в министерстве надеются, что новый утильсбор в отношении авто с двигателем мощностью 160 л. с. и выше поможет омолодить автопарк.

Средний возраст автомобилей 19 лет в целом, 16 лет по легковым. Это очень плохой показатель. И особенности таможенного тарифа, они закрепляли, даже усиливали процессы не обновления, не омоложения парка, — заявил Алиханов.

Ранее автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич в беседе с NEWS.ru рассказал, что введение ставок льготного утильсбора серьезно ударит по рынку машин среднего ценового сегмента, а вот дорогой премиум почти не пострадает. По его мнению, новые ставки утильсбора сделают премиальные машины всего на 10–15% дороже, что не оттолкнет от них покупателей, однако для небольших кроссоверов повышение цен станет катастрофичным.

По словам эксперта, с 1 декабря 2025 года в России при расчете утилизационного сбора будет учитываться не только объем двигателя и возраст машины, но и мощность. При этом физические лица не смогут заплатить льготный утильсбор (3400–5200 рублей) за автомобили с моторами мощнее 160 л. с. В итоге автомобили с двигателями, которые выдают больше 160 сил, резко подорожают.