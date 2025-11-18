Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 14:00

Эксперт рассказал, насколько подорожают премиальные машины с 1 декабря

Автоэксперт Гайдукевич: BMW или Porsche подорожают из-за утильсбора на 10-15%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Введение ставок льготного утильсбора серьезно ударит по рынку машин среднего ценового сегмента, а вот дорогой премиум почти не пострадает, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич. По его мнению, новые ставки утильсбора сделают премиальные машины всего на 10-15% дороже, что не оттолкнет от них покупателей, однако для небольших кроссоверов повышение цен станет катастрофичной.

С 1 декабря 2025 года утильсбор для 173-сильной Camry составит 750 тыс. рублей, а для версии с 2,5-литровым мотором — 2 002 000 рублей. Соответственно, на такую сумму и подорожают новые машины. Повышение утильсбора для премиального сегмента в абсолютных цифрах кажется более значительным. Например, BMW X5 с трехлитровым мотором мощностью 375 сил подорожает на 2,4 млн рублей, а версия X5 M60i с двигателем 4,4 л и мощностью 530 л.с. прибавит в цене 3 818 000 рублей. Но подорожание на 2 млн рублей для Toyota Camry или небольшого кроссовера — это катастрофа. А вот для высокого премиального сегмента 2-3 млн рублей — это плюс 10-15% к цене. Покупатели премиума не будут отказываться от того, к чему они привыкли из-за такого подорожания, — рассказал Гайдукевич.

По словам эксперта, с 1 декабря 2025 году в России при расчете утилизационного сбора будет учитываться не только объем двигателя и возраст машины, но и мощность. При этом физические лица не смогут заплатить льготный утильсбор (3400-5200 рублей) за автомобили с моторами мощнее 160 л. с. В итоге автомобили с двигателями, которые выдают больше 160 сил, резко подорожают.

Ранее автомобильный эксперт Петр Шкуматов рассказал, когда купленную машину можно вернуть в салон. По его словам, отдать назад автомобиль в салон в течение двух недель не получится, однако машину можно вернуть при обнаружении дефектов.

автомобили
утильсбор
цены на автомобили
авторынок
Ярослав Ломакин
Я. Ломакин
