До 5 млн. Новое повышение утильсбора с 1 января: раскладка по тарифам

Российский автомобильный рынок находится на пороге еще одного потрясения. И речь опять об утилизационном сборе. Его уже увеличивали 1 декабря 2025 года — и тогда главный удар был нанесен по автомобилям с мотором мощнее 160 л. с. Но в начале 2026 года будет еще один виток повышения — утильсбор вырастет на 20% по сравнению с текущим уровнем. Как изменятся цены на автомобили, что подорожает больше всего и почему утильсбор так сильно влияет на итоговую стоимость автомобиля — в материале NEWS.ru.

Зачем придумали утильсбор

Утилизационный сбор появился в России еще в 2012 году: после вступления страны в ВТО пришлось снизить таможенные пошлины, что создавало угрозу наводнения рынка дешевым импортом. И утильсбор должен был стать дополнительной защитой отечественных автопроизводителей. Сначала он был совсем небольшим (20 тыс. рублей для легковой машины) и не оказывал сильного влияния на итоговую цену автомобилей.

Но затем сбор стал расти и к концу 2025 года превратился в рычаг, который фактически регулирует автомобильный рынок. Сейчас утилизационный сбор на некоторые машины может быть 6 млн рублей и больше (плюс есть еще таможенные пошлины и прочие сборы).

До 1 декабря 2025 года система была относительно проста. Физические лица, ввозившие машины для личного пользования, платили льготные ставки: всего 3400 руб. за авто до трех лет и 5200 руб. старше трех лет. Эти ставки делали импорт машин из Китая, Южной Кореи или Японии весьма привлекательным.

Все изменилось 1 декабря, когда начала работать прогрессивная шкала, которая привязана не только к объему мотора, но и к его мощности. А главное, что были отменены льготные ставки для автомобилей с бензиновыми моторами мощнее 160 л. с.

Пример: китайский кроссовер Geely Monjaro оснащается турбированным мотором объемом 1969 «кубов» и мощностью 238 л. с. До 1 декабря льготный утильсбор для физического лица стоил 3400 руб. С 1 декабря — 842 000 рублей.

Повышение 1 января 2026 года: что произойдет дальше

Прошедшее декабрьское повышение — это только часть глобальной стратегии по увеличению утилизационного сбора. И 1 января 2026 года произойдет еще одно повышение, которое было предусмотрено правительством Российской Федерации еще в 2024 году.

Рост составит 20% для всех автомобилей. При этом для машин с моторами мощностью до 160 л. с. сохранится возможность уплаты льготного сбора (3400 руб. для новых и 5200 руб. для подержанных авто).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пример: утильсбор за новый Geely Monjaro (238 л. с.) увеличится с 1 января 2026 года с 842 000 руб. до 1 010 400 рублей. Если этот Monjaro старше трех лет — сбор будет уже 1 677 600 рублей.

Власти не скрывают, что утилизационный сбор будет повышаться и в будущем — вплоть до 2030 года. «Мы уже не раз говорили о том, что у нас нет цели „закрыть“ рынок, чтобы наши производители жили в условиях отсутствия конкуренции — понятно, что это затормозит их собственное развитие. Но нам важно создать условия для того, чтобы локальное производство было выгоднее, чем прямой импорт», — еще в октябре 2025 года заявлял первый вице-премьер Денис Мантуров.

По словам экспертов, сейчас четко видно, как власти проводят политику по ограничению импорта. «Государство хочет, чтобы иностранные компании не просто привозили сюда готовые машины, а собирали автомобили на месте. Государство хочет, чтобы вновь были загружены те автомобильные заводы, которые у нас остались после ухода старых брендов. Для отечественных производителей утильсбор компенсируется государством, поэтому они остаются конкурентоспособными, в то время как импортируемые машины становятся дороже. И они будут дорожать до 2030 года», — пояснил NEWS.ru автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич.

Новые ставки по категориям: как повысится утильсбор

Государство разделило автомобили на категории по объему двигателя. Каждая категория получила свою сетку ставок в зависимости от мощности.

Малолитражки (до 1 литра)

Они практически не пострадают. Большинство машин с таким объемом имеют мощность менее 160 л. с., поэтому здесь будут работать льготные ставки.

Утилизационный сбор для автомобилей с двигателями объемом до 1 литра:

до 160 л. с. (льгота) — 3400 руб. для новых авто / 5200 руб. для машин старше трех лет

160–190 л. с. — 307 200 руб. / 568 800 руб.

190–220 л. с. — 316 800 руб./ 585 600 руб.

220–250 л. с. — 324 000 руб./ 602 400 руб.

Объем мотора 1–2 литра

Именно здесь самые популярные на российском рынке автомобили.

Утилизационный сбор для автомобилей с двигателями объемом 1–2 литра:

до 160 л. с. (льгота) — 3400 руб. для новых авто / 5200 руб. для машин старше трех лет

160–190 л. с. — 900 000 руб. / 1 492 800 руб.

190–220 л. с. — 952 800 руб. / 1 584 000 руб.

220–250 л. с. — 1 010 400 руб. / 1 677 600 руб.

250–280 л. с. — 1 142 400 руб. / 1 838 400 руб.

280–310 л. с. — 1 291 200 руб. / 2 011 200 руб.

310–340 л. с. — 1 459 200 руб. / 2 203 200 руб.

340–370 л. с. — 1 663 200 руб. / 2 412 000 руб.

370–400 л. с. — 1 896 000 руб. / 2 640 000 руб.

400–430 л. с. — 2 160 000 руб. / 2 892 000 руб.

430–460 л. с. — 2 464 800 руб. / 3 168 000 руб.

460–500 л. с. — 2 808 000 руб. / 3 468 000 руб.

от 500 л. с. — 3 201 600 руб. / 3 796 800 руб.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Объем мотора 2–3 литра

Здесь машины с моторами слабее 160 л. с. встречаются редко. Поэтому в этом сегменте подорожание будет существенное. Например, для мощных машин размер утилизационного сбора может быть 3–4 млн рублей.

Утилизационный сбор для автомобилей с двигателями объемом 2–3 литра:

до 160 л. с. (льгота) — 3400 руб. для новых авто / 5200 руб. для машин старше трех лет

160–190 л. с. — 2 306 800 руб. / 3 456 000 руб.

190–220 л. с. — 2 364 000 руб. / 3 501 600 руб.

220–250 л. с. — 2 402 400 руб. / 3 552 000 руб.

250–280 л. с. — 2 520 000 руб. / 3 660 000 руб.

280–310 л. с. — 2 620 800 руб. / 3 770 400 руб.

310–340 л. с. — 2 726 400 руб. / 3 873 600 руб.

340–370 л. с. — 2 834 400 руб. / 3 981 600 руб.

370–400 л. с. — 2 949 600 руб. / 4 094 400 руб.

400–430 л. с. — 3 067 200 руб. / 4 209 600 руб.

430–460 л. с. — 3 189 600 руб. / 4 327 200 руб.

460–500 л. с. — 3 316 800 руб. / 4 447 200 руб.

от 500 л. с. — 3 448 800 руб. / 4 572 000 руб.

Объем мотора 3–3,5 литра

Для моделей с мотором объемом более трех литров льготный утильсбор уже недоступен. А сам сбор может быть больше 5 млн рублей.

Утилизационный сбор для автомобилей с двигателями объемом 3–3,5 литра:

до 160 л. с. — 2 584 000 руб. для новых авто / 3 956 200 руб. для машин старше трех лет

160–190 л. с. — 2 635 200 руб. / 4 000 800 руб.

190–220 л. с. — 2 688 000 руб./ 4 044 000 руб.

220–250 л. с. — 2 743 200 руб./ 4 087 200 руб.

250–280 л. с. — 2 810 400 руб./ 4 144 800 руб.

280–310 л. с. — 2 880 000 руб./ 4 248 000 руб.

310–340 л. с. — 3 038 400 руб./ 4 356 000 руб.

340–370 л. с. — 3 206 400 руб./ 4 485 600 руб.

370–400 л. с. — 3 384 000 руб./ 4 620 000 руб.

400–430 л. с. — 3 568 800 руб./ 4 759 200 руб.

430–460 л. с. — 3 765 600 руб./ 4 900 800 руб.

460–500 л. с. — 3 972 000 руб./ 5 049 600 руб.

от 500 л. с. — 4 190 400 руб./ 5 200 800 руб.

Объем мотора более 3,5 литра

Здесь самые высокие ставки утильсбора. Например, за спорткар с мотором мощнее 500 л. с. сбор составит более 6,8 млн рублей.

Утилизационный сбор для автомобилей с двигателями более 3,5 литра

до 160 л. с. — 3 290 600 руб. для новых авто / 4 325 800 руб. для машин старше трех лет

160–190 л. с. — 3 345 600 руб./ 4 389 600 руб.

190–220 л. с. — 3 403 200 руб./ 4 456 800 руб.

220–250 л. с. — 3 460 800 руб./ 4 524 000 руб.

250–280 л. с. — 3 530 400 руб./ 4 627 200 руб.

280–310 л. с. — 3 600 000 руб./ 4 732 800 руб.

310–340 л. с. — 3 727 200 руб./ 4 992 000 руб.

340–370 л. с. — 3 857 600 руб./ 5 268 000 руб.

370–400 л. с. — 3 993 600 руб./ 5 558 400 руб.

400–430 л. с. — 4 132 800 руб./ 5 863 200 руб.

430–460 л. с. — 4 276 800 руб./ 6 187 200 руб.

460–500 л. с. — 4 425 600 руб./ 6 528 000 руб.

от 500 л. с. — 4 581 600 руб./ 6 885 600 руб.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Льготный утильсбор: что важно знать

Физлица, которые привозят автомобили мощностью до 160 л. с., и в 2026 году сохранят возможность платить утильсбор всего 3400–5200 руб. (для современных гибридов и электромобилей другое ограничение — 80 л. с. так называемой 30-минутной мощности).

Но нужно помнить, что есть строгие ограничения при оплате льготного утильсбора.

Во-первых, платить льготный утильсбор может только физическое лицо, которое привозит машину для себя. Во-вторых, воспользоваться льготой можно лишь один раз в год. В-третьих, ввезенную машину нельзя будет перепродавать (или дарить) в течение 12 месяцев. Иначе таможня попросит доплатить разницу между льготной ставкой и коммерческой.

​​Читайте также:

Сколько стоит доехать до Сочи на Новый год по платной трассе М-4 «Дон»

Вертолет в багажнике: как устроены летающие автомобили из Китая, цена в РФ

Lada Iskra: что за модель, где купить, на чем сэкономить

Как правильно заполнить европротокол при ДТП, когда обязательно вызвать ГАИ