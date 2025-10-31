Мантуров назвал главную цель утилизационного сбора в России

Правительство России не намерено «закрывать» автомобильный рынок через повышение утилизационного сбора, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, которые приводит РИА Новости, цель предстоящих изменений — сделать местное производство экономически более выгодным, чем прямой импорт.

Мы уже не раз говорили о том, что у нас нет цели «закрыть» рынок, чтобы наши производители жили в условиях отсутствия конкуренции — понятно, что это затормозит их собственное развитие. Но нам важно создать условия для того, чтобы локальное производство было выгоднее, чем прямой импорт, — пояснил Мантуров.

Он подчеркнул, что такой подход соответствует мировой практике. Вице-премьер также отметил, что новые меры помогут устранить каналы серого импорта, что важно для иностранных инвесторов, а для государства ключевым остается контроль над технологическими процессами.

Ранее Федеральная таможенная служба России опровергла слухи об ужесточении контроля за уплатой утилизационного сбора для авто из Казахстана. Ведомство подчеркнуло, что проверочные мероприятия осуществляются в прежнем режиме на плановой основе.

До этого юрист Илья Русяев рассказал, что покупка автомобиля до повышения утильсбора не является инвестицией, поскольку не гарантирует последующего роста стоимости машины. Он пояснил, что любые временные колебания цен на рынке быстро нивелируются после адаптации к новым ставкам.