Юрист раскрыл, можно ли заработать на повышении утильсбора

Покупка автомобиля до повышения утильсбора не является инвестицией, поскольку не гарантирует последующего роста стоимости машины, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он пояснил, что любые временные колебания цен на рынке быстро нивелируются после адаптации к новым ставкам.

Покупка автомобиля до повышения утильсбора не превращает его в инвестиционный актив. Это скорее способ зафиксировать цену в момент, когда новые партии могут подорожать. Машина остается товаром для использования, а не инструментом для вложений. Ее стоимость на вторичном рынке зависит не от даты покупки, а от состояния, комплектации и реального спроса. При этом стоит отметить, что рыночная ситуация может меняться, а на цену авто влияют и другие факторы — экономическая обстановка, курс валют и государственная политика в области автомобилестроения и импорта, — пояснил Русяев.

По его словам, утильсбор представляет собой единоразовый платеж, который взимается с производителей и импортеров при выпуске машины в обращение. Юрист отметил, что после постановки транспортного средства на учет размер сбора больше не пересматривается.

Утильсбор в России берется с производителей и импортеров при выпуске авто в обращение. Для покупателя он включен в итоговую цену, но сам сбор не является налогом на владение. Это единоразовый платеж, предназначенный для финансирования будущей утилизации транспортных средств. После того как автомобиль поставлен на учет, размер утильсбора больше не пересматривается, и владелец ничего доплачивать не должен, — резюмировал Русяев.

Ранее аналитик маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова заявила, что повышение утилизационного сбора приведет к удорожанию автокредитов. По ее словам, большинство из тех, кто хотел взять такой заем, уже сделали это.