Аналитик дала прогноз по автокредитованию

Повышение утилизационного сбора приведет к тому, что автокредиты станут недоступнее и дороже, заявила агентству «Прайм» аналитик маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова. При этом, по ее словам, большинство из тех, кто хотел взять автозайм, уже сделал это.

Большинство заемщиков, планировавших приобретение автомобиля, уже реализовали свой спрос в предыдущие месяцы — об этом говорят как рыночные данные по выдачам, так и наши внутренние показатели, — заявила она.

Отмечается, что средняя ставка по классическим кредитам на покупку новых машин без учета субсидий автопроизводителей составила 24,4% годовых. При этом средний ежемесячный платеж за новый автомобиль составит 43,5 тысячи рублей.

До этого сообщалось, что на Дальнем Востоке и в Сибири был зафиксирован резкий рост продаж автомобилей с мощными двигателями на фоне возможного изменения размера утильсбора. В Амурской области продажи таких машин выросли на десятки процентов, а в Алтайском крае заметно увеличился интерес к моделям с повышенной мощностью.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что решение об изменениях в утильсборе назрело, и «радость это вряд ли вызывает». При этом он подчеркнул, что повышение не коснется машин мощностью свыше 160 л. с., которые составляют более 80% автопарка, и не затронет экономсегмент.