18 ноября 2025 в 13:15

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе. Хотите приготовить блюдо, которое порадует и взрослых, и детей? Эти нежные фрикадельки в ароматном соусе станут настоящим хитом на вашем столе! Сочетание сочного мяса, пряных трав и нежного молочного соуса создает неповторимую гармонию вкусов. Идеальный вариант для сытного и вкусного обеда.

Начните с приготовления соуса: мелко нарежьте луковицу и натрите морковь на крупной терке. Обжарьте овощи на оливковом масле до мягкости. В 500 грамм мясного фарша добавьте яйцо, 3 измельченных зубчика чеснока, соль, перец и прованские травы. Тщательно вымесите фарш и сформируйте небольшие фрикадельки размером с вишню. Выложите их к овощам в сковороду и готовьте до изменения цвета. Влейте 150 мл молока и тушите до полного испарения жидкости. Добавьте 1-2 нарезанных помидора, 2 ст.л. томатной пасты и смесь болгарских перцев. Отварите спагетти до состояния аль денте и подавайте с горячими фрикадельками, украсив свежей зеленью!

Ранее мы готовили «Криспики» из минтая в кляре. Вкусное блюдо из простых продуктов. Фишка — в особой панировке.

