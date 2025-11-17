«Криспики» из минтая в кляре: вкусное блюдо из простых продуктов. Фишка — в особой панировке. Ищете быстрый и вкусный способ приготовить рыбу, который понравится всей семье? Этот рецепт минтая в нежном кляре станет вашим спасением! Рыбка получается сочной внутри, с аппетитной золотистой корочкой снаружи. Простота приготовления и доступные ингредиенты делают это блюдо идеальным для будничного ужина.

Нарежьте 500-600 г филе минтая на порционные кусочки. Для кляра взбейте в миске 3 яйца, добавьте 3 столовые ложки майонеза, паприку, давленый чеснок и 3 столовые ложки муки. Тщательно перемешайте до получения однородной густой массы — именно такой кляр создаст идеальную хрустящую оболочку. Куски рыбы посолите по вкусу, затем обмакните каждый в кляр. В сковороде разогрейте растительное масло слоем около 2 см и обжаривайте рыбку с двух сторон до румяной корочки. Готовые кусочки выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подавайте с картофельным пюре, рисом или свежими овощами — это блюдо универсально и всегда получается безупречно!

