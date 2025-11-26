Две ложки в миску — минтай в этом маринаде будет вкуснее дорогой форели: секретный рецепт рыбки

Две ложки в миску — минтай в этом маринаде будет вкуснее дорогой форели. Делимся с вами секретным рецептом рыбки. Приготовив так однажды, вы будете готовить минтай так всегда. Рыбка получается очень сочной с хрустящей золотистой корочкой.

Минтай — 2 кг — очистить от чешуи, удалить внутренности, промыть под проточной водой. Нарезать на порционные кусочки по 3–4 см и обсушить бумажными полотенцами, чтобы при жарке не брызгало масло и рыба лучше прожарилась. Для маринада в глубокой миске смешать соль — 1 ч.л., розмарин — 1/3 ч.л., паприку — 1 ч.л., базилик — 0,5 ч.л., черный перец — по вкусу, соевый соус — 2 ст.л., растительное масло — 2 ст.л., хорошо перемешать до однородной ароматной смеси. Кусочки минтая выложить в миску с маринадом, аккуратно перемешать, чтобы каждый кусочек был покрыт смесью, накрыть и оставить мариноваться минимум 30–40 минут при комнатной температуре или 1–2 часа в холодильнике для более насыщенного вкуса.

Разогреть сковороду с достаточным количеством растительного масла. Каждый кусочек минтая обвалять в муке (пшеничная или кукурузная для хрустящей корочки), выложить на горячее масло и обжаривать на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые кусочки переложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте жареный минтай горячим с картофельным пюре, рисом или овощным гарниром, можно сбрызнуть лимонным соком для свежести и посыпать свежей зеленью — укроп или петрушка.

Ранее мы готовили салат «Морское дно» к Новому году — вкуснее «Мимозы», не такой избитый, как шуба. Вкус — просто огнище.