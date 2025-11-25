День матери
Салат «Морское дно» к Новому году — вкуснее «Мимозы», не такой избитый, как шуба: вкус — просто огнище

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Салат «Морское дно» к Новому году — вкуснее «Мимозы», не такой избитый, как шуба: вкус — просто огнище. Этот салат стал главной звездой нашего новогоднего стола! Готовила его впервые в прошлом году — и теперь все гости просят рецепт. Невероятно нежный, сочный и красивый — настоящая морская сказка в тарелке!

Понадобятся: креветки отварные — 250 г, кальмары в банке (или сварить самим) — 100 г, рыба слабосоленая (семга или форель) — 200 г, сыр плавленый — 250 г, картофель отварной — 2 шт., зеленый лук, майонез, красная икра для украшения.

Сыр заранее подмораживаю — так он идеально трется на терке. Картофель отвариваю в мундире, очищаю и натираю на крупной терке. Креветки обжариваю пару минут, если взяла сырые, — так они становятся ароматнее. Красную рыбу и кальмаров нарезаю аккуратными кусочками. Собираю салат слоями: сначала слой картофеля, потом нежная красная рыба, затем свежий зеленый лук, сеточка майонеза, слой кальмаров, снова майонез, сочные креветки, майонез и воздушный плавленый сыр.

Секрет: украшаю салат россыпью красной икры, перьями зеленого лука и несколькими цельными креветками. Даю настояться 2–3 часа в холодильнике — тогда все слои пропитываются, и вкус становится по-настоящему волшебным!

Ранее мы готовили капустный салат с крабовыми палочками. Все, кто пробовал, влюбились. Простой рецепт на Новый год и любое застолье.

Проверено редакцией
