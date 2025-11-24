Капустный салат с крабовыми палочками: все кто пробовал — влюбились. Простой рецепт на Новый год и любое застолье

Капустный салат с крабовыми палочками: все кто пробовал — влюбились. простой рецепт на Новый год и любое застолье. Этот салат стал для меня настоящей палочкой-выручалочкой — готовится за 10 минут, а вкус получается таким насыщенным! Добавила капусту и кукурузу для свежести и сочности — получилось идеальное сочетание нежности и хруста.

Берем: крабовые палочки — 200 г, твердый сыр — 150 г, яйца — 3 шт., белокочанная капуста — 150 г, кукуруза консервированная — 100 г, майонез — 2-3 ст.л., соль по вкусу.

Капусту тонко шинкую, слегка перетираю с щепоткой соли, чтобы она дала сок и стала мягче. Крабовые палочки нарезаю тонкой соломкой — так они лучше сочетаются с другими ингредиентами. Сыр и вареные яйца натираю на крупной терке — получается нежная воздушная текстура. Все компоненты соединяю в миске, добавляю кукурузу без жидкости и заправляю майонезом. Аккуратно перемешиваю, чтобы сохранить пушистую структуру.

Секрет: дайте салату постоять 10-15 минут в холодильнике — капуста пропитается заправкой и станет еще сочнее. Подавайте с гренками или свежим хлебом — это блюдо никогда не залеживается!

