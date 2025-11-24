День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 15:46

Капустный салат с крабовыми палочками: все кто пробовал — влюбились. Простой рецепт на Новый год и любое застолье

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Капустный салат с крабовыми палочками: все кто пробовал — влюбились. простой рецепт на Новый год и любое застолье. Этот салат стал для меня настоящей палочкой-выручалочкой — готовится за 10 минут, а вкус получается таким насыщенным! Добавила капусту и кукурузу для свежести и сочности — получилось идеальное сочетание нежности и хруста.

Берем: крабовые палочки — 200 г, твердый сыр — 150 г, яйца — 3 шт., белокочанная капуста — 150 г, кукуруза консервированная — 100 г, майонез — 2-3 ст.л., соль по вкусу.

Капусту тонко шинкую, слегка перетираю с щепоткой соли, чтобы она дала сок и стала мягче. Крабовые палочки нарезаю тонкой соломкой — так они лучше сочетаются с другими ингредиентами. Сыр и вареные яйца натираю на крупной терке — получается нежная воздушная текстура. Все компоненты соединяю в миске, добавляю кукурузу без жидкости и заправляю майонезом. Аккуратно перемешиваю, чтобы сохранить пушистую структуру.

Секрет: дайте салату постоять 10-15 минут в холодильнике — капуста пропитается заправкой и станет еще сочнее. Подавайте с гренками или свежим хлебом — это блюдо никогда не залеживается!

Ранее мы готовили салат «Колбасный» — вкусный и простой. Всего 4 ингредиента, и чумовая закуска готова.

Проверено редакцией
Читайте также
На новогоднем столе ему нет равных. Салат «Каприз» — простой рецепт для праздничных вечеров и дней рождения
Общество
На новогоднем столе ему нет равных. Салат «Каприз» — простой рецепт для праздничных вечеров и дней рождения
Салат «Уральские самоцветы» — драгоценность на новогодний стол: точно займет почетное место наряду с оливье и шубой
Общество
Салат «Уральские самоцветы» — драгоценность на новогодний стол: точно займет почетное место наряду с оливье и шубой
Остренькая капустка — хрустит и тает во рту! Закуска к мясу и картошке, которая готовится очень быстро
Общество
Остренькая капустка — хрустит и тает во рту! Закуска к мясу и картошке, которая готовится очень быстро
Маринованная капуста к картошечке и мясу: готовим полезно — секрет в закваске из яблочного уксуса и нерафинированного масла
Общество
Маринованная капуста к картошечке и мясу: готовим полезно — секрет в закваске из яблочного уксуса и нерафинированного масла
Салат с крабовыми палочками и тунцом — просто, сытно и необычно. Готовлю и на Новый год, и на вкусный ужин
Общество
Салат с крабовыми палочками и тунцом — просто, сытно и необычно. Готовлю и на Новый год, и на вкусный ужин
салаты
капуста
крабовые палочки
Новый год
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вскрылась неожиданная деталь о пропавшей в Стамбуле с сыном москвичке
Пропавшую жительницу Ревды нашли
Россиянам дали советы, как бороться с обострениями сезонных болезней ЖКТ
Захарова жестко прошлась по западным СМИ из-за Украины
Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона на подлете к Москве
Эксперт предупредил о последствиях ограничения скидок на маркетплейсах
Раскрыто, в какой области нейросеть заменит человека
Мужчина потерял зрение из-за привычки использовать телефон ночью
В Ростехе раскрыли, в чем Россия обогнала все мировые державы
«Ледяные склепы»: экс-депутат Рады раскрыл, что ждет украинцев зимой
Таможенники передали военным запчасти к самолетам на 1,42 млрд рублей
Европейскую страну уличили в тайной помощи ВСУ
В России начали падать цены на один вид жилья
Никакой мир Европе не нужен: почему ЕС саботирует план Трампа по Украине
В КНР изобрели уникальный беспилотник
Депутат Рады объявила забастовку из-за серого кардинала Зеленского
Польский премьер обрушился с критикой на мирный план Трампа
Хирург объяснил, почему важно соблюдать диету после бариатрической операции
Стало известно, почему Тимати не спешит жениться
Бестемьянова раскрыла значение Туктамышевой в мировом фигурном катании
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.