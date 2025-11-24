Салат «Колбасный» — вкусный и простой: всего 4 ингредиента, и чумовая закуска готова

Салат «Колбасный» — вкусный и простой: всего 4 простых ингредиента, и чумовая закуска готова. Ищете салат, который готовится за 15 минут, но обладает насыщенным вкусом? Этот рецепт с копченой колбасой и овощами станет вашим надежным спутником в будни и праздники! Сочетание простых ингредиентов создает удивительно гармоничное блюдо, которое нравится абсолютно всем.

Отварите 4 картофелины и 2 моркови до готовности. Остывшие овощи нарежьте кубиками. 200 граммов копченой колбасы нарежьте аккуратными кубиками, пучок зеленого лука мелко порубите. Добавьте банку консервированного горошка, предварительно слив жидкость. Заправьте майонезом по вкусу и тщательно перемешайте. Дайте салату 15–20 минут настояться — это позволит вкусам идеально сочетаться. Подавайте как самостоятельное блюдо или с черным хлебом.

