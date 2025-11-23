Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 16:00

Простой и вкусный салат «Емеля»: подойдет и на Новый год, и на вкусный ужин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Простой и вкусный салат «Емеля»: подойдет и на Новый год, и на вкусный ужин. Ищете салат, который удивит своей простотой и насыщенным вкусом? Это многослойное чудо с курицей, свежими овощами и сыром станет любимым у всей семьи! Каждый слой раскрывает новый вкусовой оттенок, создавая идеальную гармонию. Отличный вариант как для повседневного ужина, так и для особого случая.

Нарежьте 200 граммов отварного куриного филе кубиками и выложите первым слоем на плоское блюдо. Смажьте майонезом. Посыпьте мелко нарезанным зеленым луком. Затем распределите слой из одного свежего огурца (мелкие кубики), снова промажьте майонезом. Следующим слоем идут 3 тертых вареных яйца с майонезной сеткой. Аккуратно выложите 2 помидора, нарезанные кубиками, и завершите композицию 100 граммами тертого сыра. Дайте салату настояться в холодильнике 1–2 часа — за это время все слои пропитаются и создадут неповторимый вкус.

Ранее мы готовили салат «Новогодний вальс». Вкусное сочетание простых продуктов.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат «Королевская мимоза»: новогодний рулет с сюрпризом — готовится заранее, освобождая время в праздничный вечер
Общество
Салат «Королевская мимоза»: новогодний рулет с сюрпризом — готовится заранее, освобождая время в праздничный вечер
Куриные кармашки под вкусным соусом — шедевр из сухой куриной грудки за минуты
Общество
Куриные кармашки под вкусным соусом — шедевр из сухой куриной грудки за минуты
Лучшие рецепты с сыром! Сырное настроение: идеи, быстрые блюда и подсказки
Семья и жизнь
Лучшие рецепты с сыром! Сырное настроение: идеи, быстрые блюда и подсказки
Салат «Шикарный» с сырным слоем с хреном: простые продукты и необычный акцент. Приготовите на Новый год и влюбитесь
Общество
Салат «Шикарный» с сырным слоем с хреном: простые продукты и необычный акцент. Приготовите на Новый год и влюбитесь
Самый быстрый завтрак за 10 минут — конвертики с яичной начинкой: лаваш хрустит, сыр тянется — очень вкусно
Общество
Самый быстрый завтрак за 10 минут — конвертики с яичной начинкой: лаваш хрустит, сыр тянется — очень вкусно
салаты
курица
простой рецепт
сыр
яйца
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скандал в Узбекистане, «отмена», арест, санкции: как живет Сергей Безруков
В пермской Лысьве в ноябре «открыли пляжный сезон»
Москвичей предупредили о погодной опасности
На Западе узнали о планах США провести переговоры с Россией
В Одессе исчез полигон, ВСУ бросают своих: новости СВО на вечер 23 ноября
США помогут Украине построить «стену безопасности» на линии соприкосновения
В ДТП на трассе «Сибирь» погибли трое детей
Малыш оказался в отделении гнойной хирургии после частного детсада
Россиянка летела домой под капельницей после азиатского «Макдоналдса»
Названа главная цель Зеленского до дедлайна Трампа
Эрдоган рассказал, что намерен обсудить с Путиным
Ротару прервала молчание ради любимого мужчины
Стармеру предрекли скорый уход из правительства Великобритании
В Госдуме заявили, что коррупция на Украине доказала правоту России
Стало известно о зарубежных планах Путина на предстоящую неделю
Юрист раскрыл, почему опасно покупать ранее подаренную квартиру
Россиянка стала триумфатором чемпионата мира среди юниоров
Знаки судьбы: как распознать свою вторую половинку?
Медведчук раскрыл, какую волю Запад диктует Зеленскому
Выяснилось, почему Трамп ожидает решения по Украине к 27 ноября
Дальше
Самое популярное
Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год
Общество

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.