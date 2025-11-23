Простой и вкусный салат «Емеля»: подойдет и на Новый год, и на вкусный ужин

Простой и вкусный салат «Емеля»: подойдет и на Новый год, и на вкусный ужин. Ищете салат, который удивит своей простотой и насыщенным вкусом? Это многослойное чудо с курицей, свежими овощами и сыром станет любимым у всей семьи! Каждый слой раскрывает новый вкусовой оттенок, создавая идеальную гармонию. Отличный вариант как для повседневного ужина, так и для особого случая.

Нарежьте 200 граммов отварного куриного филе кубиками и выложите первым слоем на плоское блюдо. Смажьте майонезом. Посыпьте мелко нарезанным зеленым луком. Затем распределите слой из одного свежего огурца (мелкие кубики), снова промажьте майонезом. Следующим слоем идут 3 тертых вареных яйца с майонезной сеткой. Аккуратно выложите 2 помидора, нарезанные кубиками, и завершите композицию 100 граммами тертого сыра. Дайте салату настояться в холодильнике 1–2 часа — за это время все слои пропитаются и создадут неповторимый вкус.

Ранее мы готовили салат «Новогодний вальс». Вкусное сочетание простых продуктов.