Готовлю его на все праздники: салат «Новогодний вальс» — вкусное сочетание простых продуктов. Ищете салат, который станет достойной альтернативой традиционным новогодним блюдам? Это сочетание нежной говядины, свежих овощей и ароматной зелени создает идеальный баланс! Сочное мясо, хрустящие огурцы и сливочный сыр — настоящая симфония вкусов, которая украсит ваш праздник.

Отварите 500 граммов говядины до мягкости (1,5–2 часа) и 3–4 картофелины. Остывшие ингредиенты нарежьте аккуратными кубиками. Соберите салат слоями: говядина, картофель (посолите, поперчите, смажьте майонезом), маринованные огурцы (2–3 шт.), тертый сыр (150 г), свежие помидоры (3–4 шт.). Каждый слой промазывайте майонезом. Завершите композицию сырной крошкой и рубленой петрушкой. Дайте салату настояться 2–3 часа в холодильнике — за это время вкусы идеально сочетаются, но ингредиенты сохраняют свою текстуру. Для удобства можно собрать салат в порционных креманках!

Ранее мы делились рецептом вкусного горячего на Новый год. Медальоны из свинины в сливочном соусе — ресторан у вас дома.