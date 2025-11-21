Вкусного горячее на Новый год: медальоны из свинины в сливочном соусе — ресторан у вас дома

Вкусного горячее на Новый год: медальоны из свинины в сливочном соусе — ресторан у вас дома. Эти медальоны в сливочно-горчичном соусе станут настоящим украшением вашего стола! Нежное мясо в сочетании с бархатным соусом создает идеальную гармонию вкусов. Идеальный вариант для романтического ужина или праздничного приема.

Нарежьте 450 грамм свиной вырезки на медальоны толщиной 2-3 см и обваляйте в муке. Обжарьте на смеси масел по 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Добавьте 2 измельченных зубчика чеснока, ½ чайной ложки горчицы, 60 мл куриного бульона и прованские травы — тушите 1 минуту. Влейте 240 мл сливок и готовьте еще 2 минуты. Верните мясо в сковороду, посолите, поперчите и тушите под крышкой 5 минут на медленном огне. Подавайте с картофельным пюре или пастой, полив обильно соусом — это блюдо стоит того, чтобы его подать с особым шиком!

