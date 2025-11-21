Международный муниципальный форум стран БРИКС
Салат «Новогодняя ель»: яркий акцент на праздничном столе — готовим шедевр из простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Салат «Новогодняя ель»: яркий акцент на праздничном столе — готовим шедевр из простых продуктов. Устали от традиционных салатов и хотите удивить гостей чем-то новым? Этот куриный салат в форме елочки станет настоящим украшением праздничного стола! Он сочетает в себе нежное мясо, сладковатые нотки киви и хрустящую кукурузу. Простые ингредиенты, но какой волшебный результат!

Отварите 300 граммов куриной грудки, 4 яйца и 1 морковь. Все ингредиенты натрите на средней терке отдельно друг от друга. На плоском блюде выложите слои в форме елки: куриная грудка (промажьте майонезом), яйца (майонез), тертая морковь (майонез), 150 граммов тертого сыра. Консервированную кукурузу (100 граммов) используйте для создания «гирлянд», а тонкие ломтики киви станут пушистыми «веточками» ели. Для завершения образа сделайте «звезду» из моркови или сладкого перца. Дайте салату пропитаться 1–2 часа в холодильнике — и ваша съедобная ель готова!

Ранее мы готовили новогодний салат «Неоливье» — простой, яркий и очень вкусный. Похож на знаменитого брата внешне, а на вкус понравился даже больше.

