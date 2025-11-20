Новогодний салат «Неоливье» — простой, яркий и очень вкусный. Похож на знаменитого брата внешне, а на вкус понравился даже больше

Новогодний салат «Неоливье» — простой, яркий и очень вкусный. Похож на знаменитого брата внешне, а на вкус понравился даже больше. Если вы хотите разнообразить новогодний стол чем-то свежим, легким и похожим на классические салаты, этот рецепт станет находкой. Он готовится быстро, выглядит празднично и нравится даже тем, кто обычно избегает майонезных блюд.

Ингредиенты остаются простыми и доступными: 100 г ветчины, 1–2 отварных картофелины, 2–3 яйца, 50 г твёрдого сыра, по 50 г свежего и маринованного огурца, горошек по вкусу, 1 ч. л. горчицы, 1–2 ст. л. жирных сливок, по желанию 1 ст. л. майонеза, соль и перец по вкусу. Все продукты нарезаются мелким кубиком, смешиваются в глубокой миске, затем заправляются смесью сливок, горчицы и, при необходимости, небольшого количества майонеза. Такая заправка делает салат нежным и кремовым, но не тяжёлым. Получается свежий, контрастный по текстуре и очень праздничный салат, который легко станет фаворитом на новогоднем столе.

