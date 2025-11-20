Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 15:15

Новогодний салат «Неоливье» — простой, яркий и очень вкусный. Похож на знаменитого брата внешне, а на вкус понравился даже больше

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Новогодний салат «Неоливье» — простой, яркий и очень вкусный. Похож на знаменитого брата внешне, а на вкус понравился даже больше. Если вы хотите разнообразить новогодний стол чем-то свежим, легким и похожим на классические салаты, этот рецепт станет находкой. Он готовится быстро, выглядит празднично и нравится даже тем, кто обычно избегает майонезных блюд.

Ингредиенты остаются простыми и доступными: 100 г ветчины, 1–2 отварных картофелины, 2–3 яйца, 50 г твёрдого сыра, по 50 г свежего и маринованного огурца, горошек по вкусу, 1 ч. л. горчицы, 1–2 ст. л. жирных сливок, по желанию 1 ст. л. майонеза, соль и перец по вкусу. Все продукты нарезаются мелким кубиком, смешиваются в глубокой миске, затем заправляются смесью сливок, горчицы и, при необходимости, небольшого количества майонеза. Такая заправка делает салат нежным и кремовым, но не тяжёлым. Получается свежий, контрастный по текстуре и очень праздничный салат, который легко станет фаворитом на новогоднем столе.

Ранее мы готовили салат «Новогодняя ночь» со шпротами. Слоеная закуска из самых простых продуктов, которая улетает первой.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
