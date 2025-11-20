Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Салат «Новогодняя ночь» со шпротами: слоеная закуска из самых простых продуктов, которая улетает первой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Салат «Новогодняя ночь» со шпротами: слоеная закуска из самых простых продуктов, которая улетает первой. Хотите приготовить салат, который запомнится гостям надолго? Этот вариант со шпротами и маринованным огурцом станет настоящим открытием! Нежные слои, пикантные нотки и насыщенный вкус создают идеальную праздничную композицию. Блюдо, которое исчезает со стола в первую очередь.

Отварите 300 граммов картофеля, 150 граммов моркови и 2 яйца. Остывшие ингредиенты натрите на средней терке. Банку шпротов (200 г) разомните вилкой, сохраняя нежную текстуру. 100 граммов сыра и 80 граммов маринованного огурца натрите отдельно. Собирайте салат слоями: картофель (слегка посолите), шпроты, морковь, сыр, огурец и яйца. Каждый слой промазывайте майонезом. Для праздничного вида используйте форму кольца или выложите салат в виде елочки. Обязательно дайте блюду настояться в холодильнике 1–2 часа — это раскроет всю палитру вкусов!

Ранее мы готовили салат на Новый год «Мужской». Подаем под крепкие напитки — вкусное сочетание простых продуктов.

