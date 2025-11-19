Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Салат на Новый год «Мужской»: подаем под крепкие напитки. Вкусное сочетание простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Салат на Новый год «Мужской»: подаем под крепкие напитки. Вкусное сочетание простых продуктов. Каждый слой открывает новый вкусовой оттенок — от нежной говядины до пикантных маринованных огурчиков. Обязательно попробуйте, это тот случай, когда внешняя красота сочетается с потрясающим вкусом!

Ингредиенты

  • Отварная говядина — 300 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Консервированная красная фасоль — 1 банка
  • Маринованные огурцы — 3 шт.
  • Картофель отварной — 3 шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Маслины без косточек — 100 г
  • Майонез — для пропитки

Приготовление

  1. Нарежьте все компоненты аккуратными кубиками. Собирайте салат слоями на плоском блюде: первый слой — говядина с майонезом, затем лук, фасоль (без жидкости), огурцы и картофель.
  2. Каждый слой промазывайте майонезом и слегка уплотняйте. Завершите композицию слоем помидоров и выложите из нарезанных маслин фигурку елочки или звезды. Дайте салату настояться в холодильнике 3-4 часа — за это время вкусы переплетаются в идеальную гармонию!

Ранее мы готовили канапе «Новогодняя ночь»: элегантная закуска за 15 минут! Вкуснятина к вину и шампанскому.

Проверено редакцией
