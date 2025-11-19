Салат на Новый год «Мужской»: подаем под крепкие напитки. Вкусное сочетание простых продуктов

Салат на Новый год «Мужской»: подаем под крепкие напитки. Вкусное сочетание простых продуктов. Каждый слой открывает новый вкусовой оттенок — от нежной говядины до пикантных маринованных огурчиков. Обязательно попробуйте, это тот случай, когда внешняя красота сочетается с потрясающим вкусом!

Ингредиенты

Отварная говядина — 300 г

Лук репчатый — 1 шт.

Консервированная красная фасоль — 1 банка

Маринованные огурцы — 3 шт.

Картофель отварной — 3 шт.

Помидоры — 2 шт.

Маслины без косточек — 100 г

Майонез — для пропитки

Приготовление

Нарежьте все компоненты аккуратными кубиками. Собирайте салат слоями на плоском блюде: первый слой — говядина с майонезом, затем лук, фасоль (без жидкости), огурцы и картофель. Каждый слой промазывайте майонезом и слегка уплотняйте. Завершите композицию слоем помидоров и выложите из нарезанных маслин фигурку елочки или звезды. Дайте салату настояться в холодильнике 3-4 часа — за это время вкусы переплетаются в идеальную гармонию!

