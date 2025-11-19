Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Канапе «Новогодняя ночь»: элегантная закуска за 15 минут! Вкуснятина к вину и шампанскому

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Канапе «Новогодняя ночь»: элегантная закуска за 15 минут! Вкуснятина к вину и шампанскому. Хотите приготовить закуски, которые украсят праздничный стол и исчезнут в первую очередь? Эти изящные канапе сочетают нежность творожного сыра, слабосоленую рыбу и свежесть огурца. Идеальный вариант для фуршета, когда важно и красиво, и удобно.

Нарежьте тостовый хлеб на аккуратные квадратики или кружочки. Смешайте творожный сыр с мелко рубленным укропом — это создаст нежную зеленую основу. На каждый кусочек хлеба нанесите сырную пасту, сверху разместите тонкий ломтик свежего огурца и полоску слабосоленой красной рыбы. Украсьте половинкой оливки и долькой помидора черри. Для устойчивости скрепите канапе шпажками. Чтобы хлеб не подсыхал, сбрызните его оливковым маслом перед сборкой. Эти канапе особенно хороши с игристым вином — они создают идеальное праздничное сочетание!

Ранее мы готовили новогодний салат «Сюрприз» с печенью и мандаринами. Его смели за минуту даже те, кто говорил, что ингредиенты не сочетаются.

Салат на Новый год «Мужской»: подаем под крепкие напитки. Вкусное сочетание простых продуктов
Ничего не варим, на сборку 5 минут и красота на столе — салат «Самбука» для новогоднего вечера. Шикарная форма и простой рецепт
Петербург начали украшать к Новому году
Брускетты со шпротами на Новый год по-новому: превращаем простые продукты во взрыв вкуса за 5 минут
Секрет идеального теплого салата: почему бульон от рыбы становится главным ингредиентом заправки
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
