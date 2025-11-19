Канапе «Новогодняя ночь»: элегантная закуска за 15 минут! Вкуснятина к вину и шампанскому. Хотите приготовить закуски, которые украсят праздничный стол и исчезнут в первую очередь? Эти изящные канапе сочетают нежность творожного сыра, слабосоленую рыбу и свежесть огурца. Идеальный вариант для фуршета, когда важно и красиво, и удобно.

Нарежьте тостовый хлеб на аккуратные квадратики или кружочки. Смешайте творожный сыр с мелко рубленным укропом — это создаст нежную зеленую основу. На каждый кусочек хлеба нанесите сырную пасту, сверху разместите тонкий ломтик свежего огурца и полоску слабосоленой красной рыбы. Украсьте половинкой оливки и долькой помидора черри. Для устойчивости скрепите канапе шпажками. Чтобы хлеб не подсыхал, сбрызните его оливковым маслом перед сборкой. Эти канапе особенно хороши с игристым вином — они создают идеальное праздничное сочетание!

