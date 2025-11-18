Новогодний салат «Сюрприз» с печенью и мандаринами: смели за минуту даже те, кто говорил, что ингредиенты не сочетаются

Новогодний салат «Сюрприз» с печенью и мандаринами: смели за минуту даже те, кто говорил, что ингредиенты не сочетаются. Ищете салат, который удивит гостей необычным сочетанием вкусов? Этот рецепт с куриной печенью и цитрусовыми нотками станет настоящим открытием! Казалось бы, простые ингредиенты, но мандарины превращают привычное блюдо в кулинарный шедевр. Идеальный баланс питательности и легкости для праздничного застолья.

Отварите 250 грамм куриной печени в подсоленной воде 7-8 минут, охладите и нарежьте мелко. Два отварных картофеля и одну морковь нарежьте аккуратными кубиками. Добавьте нарезанный маринованный огурец, два вареных яйца и пучок зеленого лука. Очистите 1-2 мандарина, удалите белые пленки и нарежьте дольки на небольшие кусочки. Соедините все ингредиенты в миске, добавьте зубчик чеснока и аккуратно перемешайте. Заправьте 120 граммами майонеза, посолите и поперчите по вкусу. Выложите салат в кольцо или на сервировочное блюдо, посыпьте 50 граммами тертого сыра. Дайте настояться 15-20 минут — за это время вкусы чудесным образом сочетаются!

