14 ноября 2025 в 20:30

Закуска с плавленым сырком из 3 ингредиентов: простая намазка на поджаристый хлеб или крекеры — выручит всегда

Закуска с плавленым сырком из 3 ингредиентов: простая намазка на поджаристый хлеб или крекеры — выручит всегда. Эта нежная масса из плавленого сырка с морковью и яйцами станет вашим кулинарным открытием! Она сочетает в себе сливочную текстуру, легкую сладость моркови и пикантность чеснока. Идеальный вариант для бутербродов, фаршировки яиц или просто как самостоятельная закуска.

Для приготовления возьмите 3 плавленых сырка и натрите их на мелкой терке — так масса получится особенно нежной и однородной. Одну крупную морковь очистите и также натрите на мелкой терке. Два яйца, сваренных вкрутую, очистите и измельчите на той же терке. Два зубчика чеснока пропустите через пресс или натрите на мелкой терке. Соедините все ингредиенты в миске, добавьте майонез по вкусу, щепотку соли и черный молотый перец. Тщательно перемешайте до получения однородной кремообразной консистенции. Дайте закуске настояться в холодильнике 30–40 минут — за это время вкусы идеально раскрываются, а текстура становится еще нежнее. Подавайте на хрустящих тостах, в тарталетках или просто с крекерами!

Ранее мы готовили картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые.

