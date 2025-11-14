Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые. Ищете универсальное блюдо, которое можно подать и на завтрак, и на ужин, и даже в качестве праздничной закуски? Эти картофельные блинчики станут вашей палочкой-выручалочкой! Они сочетают в себе нежность классических блинов и сытность картофельного пюре. Идеальная основа для фаршировки селедкой с лучком, грибами со сметаной или просто со сливочным маслом.

Для приготовления разомните 500 граммов горячего отварного картофеля в однородное пюре без комочков. Добавьте 2 яйца, 150 граммов муки, 350 мл теплого молока, половину чайной ложки соли и чайную ложку ваших любимых специй — паприка и чеснок подойдут идеально. Влейте 50 мл растительного масла и тщательно перемешайте тесто до консистенции густой сметаны. Если любите пикантные нотки, добавьте мелко нарезанный зеленый лук. Разогрейте антипригарную сковороду и выпекайте блины как обычные — тонким слоем с двух сторон до румяной корочки. Складывайте готовые блинчики стопкой, накрывая тарелкой, — так они сохранят тепло и мягкость. Подавайте сразу же, пока они нежные и ароматные!

Ранее мы готовили русские лепешки с сыром за 10 минут. Секрет — ждем, пока кефир запузырится от соды.

