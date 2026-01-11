Дрожжевое тесто, яблоки и корица — это сербская штрудла. Домашняя, душистая, с чаем уплетается за минуту

У этой выпечки есть особый шарм: ароматное дрожжевое тесто, золотистое и воздушное, обнимает сочную начинку из яблок с теплым оттенком корицы. В отличие от более известного австрийского штруделя из тончайшего теста, сербская версия — более домашняя, сытная и уютная. Ее неповторимый душистый запах, разносящийся по кухне во время выпечки, сам зовет к столу, чтобы гости, не дожидаясь остывания, могли отломить большой кусок и насладиться им с чашкой чая.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г муки, 250 мл теплого молока, 100 г сахара, 100 мл растительного масла, 20 г свежих дрожжей (или 7 г сухих), 1 яйцо, щепотка соли; для начинки — 1 кг яблок, 100 г сахара, 2 ч. л. молотой корицы, 100 г молотых грецких орехов или сухарей, сок половины лимона.

Растворите дрожжи в теплом молоке с ложкой сахара. В муку добавьте оставшийся сахар, соль, яйцо, масло и дрожжевую смесь. Замесите мягкое тесто и дайте ему подойти в тепле 1 час. Яблоки очистите, натрите на крупной терке, сбрызните лимонным соком, смешайте с сахаром, корицей и орехами. Подошедшее тесто раскатайте в прямоугольный пласт. Равномерно распределите начинку, сверните плотный рулет и защипните края. Уложите рулет швом вниз на противень, дайте постоять 15 минут. Смажьте взбитым желтком и выпекайте 30–40 минут при 180 °C до золотистого цвета. Готовую штрудлу посыпьте сахарной пудрой.

