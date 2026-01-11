Нежные лодочки из творога и манки. Быстрее, чем пирог! С хрустящей сахарной корочкой и ягодным соусом

Нежные лодочки из творога и манки. Быстрее, чем пирог! С хрустящей сахарной корочкой и ягодным соусом

Эти лодочки — настоящее спасение, когда хочется домашнего десерта, а времени совсем нет. Они готовятся быстрее, чем даже самый простой пирог: творог, манка и пара яиц быстро превращаются в нежнейшую основу, которая при запекании покрывается хрустящей карамельной корочкой. А яркий ягодный соус — вишневый, клубничный или смородиновый — добавляет сочную, освежающую ноту, делая этот простой десерт по-настоящему праздничным.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога, 2 яйца, 5 столовых ложек манной крупы, 5 столовых ложек сахара, щепотка ванилина, 3 столовых ложки сметаны, сливочное масло для смазывания формы, сахар для посыпки. Ягодный соус можно использовать готовый или приготовить из 200 г свежих или замороженных ягод и 2–3 ложек сахара.

Творог разомните вилкой или протрите через сито. Добавьте яйца, сахар, ванилин и сметану, тщательно перемешайте. Всыпьте манную крупу и оставьте тесто на 15–20 минут для набухания. Форму для кексов или маффинов хорошо смажьте сливочным маслом и посыпьте сахаром. Разложите творожное тесто по формочкам, разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета и хрустящей сахарной корочки. Готовым лодочкам дайте немного остыть в форме, затем аккуратно извлеките. Подавайте теплыми или холодными, полив ягодным соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.