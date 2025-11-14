Русские лепешки с сыром за 10 минут: секрет — ждем пока кефир запузырится от соды. Вкуснее и проще хачапури

Русские лепешки с сыром за 10 минут: секрет — ждем пока кефир запузырится от соды. Вкуснее и проще хачапури. Устали от сложных рецептов и долгого стояния у плиты? Эти нежные лепешки станут вашим спасением! Они сочетают в себе пышность оладий, сырную ароматность и легкую кислинку кефира. Идеальный вариант для быстрого завтрака, когда хочется чего-то вкусного и сытного без лишних хлопот.

В глубокой миске смешайте 300 мл кефира с половиной чайной ложки соды, дайте постоять пару минут до появления пузырьков. Добавьте одно яйцо, соль и перец по вашему вкусу, тщательно перемешайте. Введите 100 грамм просеянной муки, аккуратно размешивая до исчезновения комочков. Теперь добавьте пучок мелко нарезанного зеленого лука и 150 грамм тертого твердого сыра — лучше всего подойдет пармезан или чеддер. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Разогрейте сковороду (можно слегка смазать маслом, но можно готовить и на сухой) и выкладывайте тесто столовой ложкой. Жарьте под крышкой по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте теплыми со сметаной или свежими овощами!

