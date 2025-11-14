Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 14:00

Русские лепешки с сыром за 10 минут: секрет — ждем пока кефир запузырится от соды. Вкуснее и проще хачапури

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Русские лепешки с сыром за 10 минут: секрет — ждем пока кефир запузырится от соды. Вкуснее и проще хачапури. Устали от сложных рецептов и долгого стояния у плиты? Эти нежные лепешки станут вашим спасением! Они сочетают в себе пышность оладий, сырную ароматность и легкую кислинку кефира. Идеальный вариант для быстрого завтрака, когда хочется чего-то вкусного и сытного без лишних хлопот.

В глубокой миске смешайте 300 мл кефира с половиной чайной ложки соды, дайте постоять пару минут до появления пузырьков. Добавьте одно яйцо, соль и перец по вашему вкусу, тщательно перемешайте. Введите 100 грамм просеянной муки, аккуратно размешивая до исчезновения комочков. Теперь добавьте пучок мелко нарезанного зеленого лука и 150 грамм тертого твердого сыра — лучше всего подойдет пармезан или чеддер. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Разогрейте сковороду (можно слегка смазать маслом, но можно готовить и на сухой) и выкладывайте тесто столовой ложкой. Жарьте под крышкой по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте теплыми со сметаной или свежими овощами!

Ранее мы готовили пышки на сметане, которые замешиваются за 5 минут. Сочетают в себе воздушность оладий и румяную корочку пончиков.

Проверено редакцией
Читайте также
Торт на Новый год «Сугроб» — шикарная выпечка без духовки: он очень простой и быстрый и обязательно приживется на вашей кухне
Общество
Торт на Новый год «Сугроб» — шикарная выпечка без духовки: он очень простой и быстрый и обязательно приживется на вашей кухне
И горячее, и суп в одном казане! Каварма по-болгарски. Вкусное нежное мясо в особом маринаде
Общество
И горячее, и суп в одном казане! Каварма по-болгарски. Вкусное нежное мясо в особом маринаде
Превращаю фарш в ароматный измир кефтеси — сытный ужин, который готовится в одной сковороде
Общество
Превращаю фарш в ароматный измир кефтеси — сытный ужин, который готовится в одной сковороде
Дагестанские чуду с необычной начинкой — готовятся по щелчку пальцев и без капли масла
Общество
Дагестанские чуду с необычной начинкой — готовятся по щелчку пальцев и без капли масла
Эти лепешки — мой аварийный рецепт: готовлю, когда в холодильнике пусто, а готовить лень
Общество
Эти лепешки — мой аварийный рецепт: готовлю, когда в холодильнике пусто, а готовить лень
лепешки
кефир
сыр
хачапури
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России появился аэропорт имени Калашникова
Стало известно, почему Украина пытается вернуть молодежь из Европы
«Уничтожение граждан»: Захарова обвинила Киев в страшных преступлениях
Застрелившего жену и ее любовника мужчину задержали благодаря случайности
Покушение у могил, 200 дронов, ЧС в Новороссийске: ВСУ атакуют РФ 14 ноября
Психолог объяснила, почему молодые больше страдают от тревоги
В МИД раскрыли, зачем Киев готовит новые провокации
Путин обсудил с Совбезом меры по борьбе с преступлениями в IT-сфере
«Основной вектор — дети»: курян призвали не поднимать игрушки на улице
«Никаких проблем»: Аршавин рассказал о встречах с украинцами за рубежом
Свежая зелень зимой без хлопот: учимся выгонке на подоконнике за 3 недели
Трагедия в семье, фото с пляжа, личная жизнь: где сейчас актриса Захарова
Иноагенту Гозману вынесли приговор по делу об оправдании терроризма
Лукашенко снял запрет на ввоз картофеля из Европы
Ушедший на СВО британский турист получил гражданство России
Врач рассказала, почему вредно хрустеть пальцами
На Западе столкнулись с неожиданным идеологическим сюрпризом
Биолог предупредила о рисках покупки специй на развес
SHAMAN заявил о новой песне с известным саксофонистом
Автоюрист оценил инициативу проверки ТО с помощью камер
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.