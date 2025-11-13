Пышки на сметане — замешиваем за 5 минут: сочетают в себе воздушность оладий и румяную корочку пончиков

Пышки на сметане — замешиваем за 5 минут: сочетают в себе воздушность оладий и румяную корочку пончиков. Помните тот самый вкус из бабушкиной кухни, когда дом наполнялся ароматом свежей выпечки? Эти нежные пышки вернут вас в те счастливые моменты! Идеальный вариант для воскресного завтрака, когда хочется порадовать семью чем-то особенным без лишних хлопот.

В глубокой миске взбейте 2 яйца с 3 столовыми ложками сахара и щепоткой соли до легкой пены. Добавьте 3 столовые ложки сметаны — она придает тесту особую нежность и влажность. Постепенно введите 2-2,5 стакана муки, смешанной с чайной ложкой разрыхлителя. Замесите мягкое эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Раскатайте его в пласт толщиной около сантиметра и вырежьте кружочки стаканом или формой. Обжаривайте в хорошо разогретом растительном масле с двух сторон до золотистого цвета. Готовые пышки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло, и щедро посыпьте сахарной пудрой. Подавайте теплыми с вареньем, сгущенкой или просто с душистым чаем!

